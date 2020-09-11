一生致力保護亞馬遜部落 原住民專家遭弓箭射死

巴西一名致力於保護原住民保留區的官員，意外在靠近化外部落時遭弓箭射中身亡，這位服務超過30年的原住民專家的離世也為巴西原住民的未來蒙上一層陰影。

56歲的弗朗西斯卡托（Rieli Franciscato）一直任職於巴西政府設立的原住民事務局，致力於打造原住民部落的保留區。

9日他在巴西西部靠近玻利維亞邊界附近的朗多尼亞州（Rondonia）烏胡伊烏瓦瓦保護區（Uru Eu Wau Wau）森林中，意外遭弓箭射中心臟上方。陪同的一名警察表示：「他痛到叫出來，從胸口把箭拔出來後跑了大約50公尺，最後倒下失去生命跡象。」

弗朗西斯卡托在1980年代協助建立的「Kanindé」民族環境保護協會表示，原住民無法區分外來者是敵是友。

巴西剩餘孤立部落的主要領導人，同時也是前原民事務局負責人帕蘇耶羅（Sydney Possuelo）表示，弗朗西斯卡托個性沉穩，是個有條理、說話輕聲細語的人，對危險也有一定的了解，但他單獨行動所以才要警察陪同。 帕蘇耶羅還說，可能因為警察在場才引發攻擊。

弗朗西斯卡托過世之際，巴西的原住民正日益受到非法掠奪土地者、伐木者和金礦開採者的入侵和威脅，而總統波索納洛（Jair Bolsonaro）甚至鼓勵開發亞馬遜雨林並縮減原住民的保留區。

原民事務局官員迪亞斯（Ricardo Lopes Dias）表示：「弗朗西斯卡托將一生貢獻於保護原住民，他服務了超過三十年並為保護這些民族留下巨大的遺產。」