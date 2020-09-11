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現貨黃金回吐漲幅 油價恢復跌勢 銅率基本金屬下跌

經濟日報 / 編譯 劉忠勇 ／綜合外電

現貨黃金周四轉而下跌，回吐早前漲幅，因美元反彈。國際油價再度下跌。銅價率基本金屬走低，因隨著全球最大金屬消費國進入需求旺季，實物指標引發市場對中國購買的疑慮。以下是整理自彭博的商品行情：

●現貨黃金回吐漲幅

英鎊的疲軟幫助彭博美元指數逆轉早盤一度下跌0.5%的走勢，也侵蝕黃金作為替代資產的吸引力。

美國實施新一輪財政刺激的可能性周四降低，精簡版共和黨抗疫刺激法案在參議院遭到民主黨阻攔。

紐約時間下午3:56，現貨黃金下跌0.1%，報每英兩1,944.36美元，早盤一度上漲1%。12月黃金期貨漲0.5%，結算價1,964.30美元。

●油價走低

紐約原油期貨跌向37美元關卡，美國能源信息管理局的報告顯示，國內原油庫存自7月中旬以來首次增加。奧克拉荷馬州庫欣的原油庫存上升至5月以來的最高水準，原油產量微升。

原油庫存的增加是一個「前兆，表明人們期望的庫存減少不會出現，」Tyche Capital Advisors LL的Tariq Zahir說：「全球需求並不會像市場希望那樣恢復。」

10月交割的西德州中級原油（WTI）跌75美分，收於每桶37.30美元。11月交割的布倫特原油期貨價格下跌73美分，收於每桶40.06美元。

●銅價下跌，因中國需求存疑

倫敦金屬交易所3個月交割銅期貨跌1%，收於每噸6,668.50美元。多數其他LME金屬下跌，鋅跌0.3%，鎳跌0.6%。

上海金屬市場數據顯示，上海買家支付的銅溢價下滑至每噸63美元，為3月以來的最低水平。

上海 紐約 油價

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