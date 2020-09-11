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台積電周四跌0.6% 較台股溢價縮減

經濟日報 / 編譯 劉忠勇 ／綜合外電

台積電ADR（TSM）周四跌0.6%，收78.90美元，較台北交易股票溢價減為6.5%。費城半導體指數跌1.5%。

大型科技股又掀跌勢，美國股市五天來第四天下跌，上個交易日的反彈戛然而止。投資人擔心美股在經歷五個月上漲後價位仍然過高，上周初請失業金人數仍偏高，提醒投資人未來的復甦會很困難。

紐約時間下午4:00收盤，科技股集中的那斯達克綜合指數下跌221.97點，至10,919.59點，跌幅2%；標普500指數下跌59.77點，跌幅1.8%，至3,339.19點，這是3月以來這兩個指數首度出現五個交易日內第四次下跌。道瓊工業指數收盤下跌405.89點，至27,534.58點，跌幅1.5%。

台灣加權股價指數周四漲83.17點收12,691.75點。台積電漲1.9%，收435.00元。

以下是台股ADR各股溢價率／折價率

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 60.34 -2.14 61.20 -1.40

中華電 CHT 107.50 -0.05 109.00 -1.37

台積電 TSM 463.36 -0.63 435.00 6.52

聯電 UMC 22.85 -2.02 23.35 -2.16

*註：匯率依據紐約時間下午6:30的彭博報價

台積電 紐約 科技股

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