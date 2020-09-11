200億美元 亞馬遜傳入股信實零售

知情人士透露，印度信實工業集團（Reliance）有意將旗下零售事業40%股權，出售給美國電商龍頭亞馬遜，金額約200億美元，若成局將是印度與亞馬遜史上最大交易案。

彭博資訊報導，消息人士表示，亞馬遜已與亞洲首富安巴尼的信實工業零售事業Reliance Retail Ventures協商入股事宜。目前亞馬遜仍未決定潛在投資金額，談判仍可能破局。

信實工業股價10日盤中應聲大漲8.45%，觸及歷史高點。若這項收購案成局，不僅安巴尼與亞馬遜創辦人貝佐斯將從競爭對手變成盟友，並將在印度創造一家零售業巨頭；印度是全球成長最快的消費者市場之一。

與此同時，金融時報指出，Reliance Retail正尋求發行新股，募資57億美元，數家中東主權財富基金有意購買，包括阿布達比投資局（ADIA）和沙烏地阿拉伯的公共投資基金（PIF）。ADIA考慮投資7.5億美元，PIF可能投資最多15億美元。另外，阿布達比國營投資公司Mubadala也可能入股。

印度許多民眾仍在小型實體商店消費，亞馬遜入股信實零售部門，凸顯該公司已體認必須仰賴在當地耕耘許久的強大合作夥伴。印度零售市場規模估達1兆美元，但線上購物目前僅占一小部分；對有意進軍印度市場的亞馬遜來說，信實零售部門將提供所需的實體元素。

Reliance Retail的業務涵蓋超級市場、印度最大消費電子商品連鎖店、付現自運制批發、快時尚暢貨中心和JioMart線上生鮮雜貨超市。

孟買Bexley顧問公司董事總經理辛哈說，亞馬遜與信實的合作發揮互補效果，其中亞馬遜的優勢包括倉儲能力，及精簡供應鏈的能力。

對信實集團而言，與亞馬遜合作，將增強安巴尼在印度創建龐大電商巨頭的信心。信實零售部門已獲得私募股權公司銀湖（Silver Lake）投資約10億美元，美國私募基金KKR也考慮投資至少10億美元。