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優比速迎旺季 再招10萬人
全球最大包裹快遞業者優比速（UPS）9日宣布，將再招募超過10萬名季節性員工，以在新冠肺炎疫情促使線上購物激增之際，因應年底購物旺季的暢旺需求。
優比速今年招募的年底季節性員工人數，和去年差不多，但該公司第2季時已新聘上萬名員工，以跟上暴增的送貨需求，如今這10萬人未算入第2季招募的員工。優比速美國部門第2季新聘3.9萬人，當時的包裹快遞量比去年同期激增23％。
隨著零售商準備啟動歷來最早的年底購物旺季促銷活動，優比速預期，今年的旺季將從10月持續到明年1月，比去年多一個月。
目標百貨、百思買及柯爾百貨已把年底購物季促銷活動提早到10月，並且加入沃爾瑪的行列，感恩節當天將關閉實體商店，也打算取消「黑色星期五」的開門大搶購活動；這個活動傳統都在年底購物季開跑，如今可能導致新冠疫情蔓延。
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