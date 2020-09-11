美電動車新創 尬特斯拉
美國電動車新創公司Lucid發表旗下首款電動車「Lucid Air」，挑戰電動車霸主特斯拉（Tesla），凸顯矽谷與老牌車廠在電動車市場的競爭漸趨白熱化。
在面臨多年籌資困境後，Lucid 9日發表Air，預計明年初發售。Lucid執行長勞林森表示，根據內部測試，售價最高的Air續航里程超過500英里（約805公里），續航力優於競爭對手，包括特斯拉Model S長程版。
全配版Air若計入美國聯邦補助，售價約16萬美元起跳。Lucid並預定在2022年推出較便宜的版本，售價約7萬美元。
背後有沙烏地阿拉伯主權基金撐腰的Lucid，透過Air瞄準高價電動車市場，盼能搶奪特斯拉市占率，並吸引寶馬汽車、賓士汽車等豪華品牌的傳統房車買家。
Lucid等電動車新創公司都將推出旗下首款電動車，打算挑戰砸重金投資電動車的老牌車廠，例如通用汽車與福斯汽車，並向電動車霸主特斯拉叫陣。
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