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英國石油跨足離岸風電
英國石油公司（BP）同意斥資11億美元，取得挪威Equinor公司在美國兩項風電計畫各50%的股權，正式跨足離岸風電領域，此舉象徵這家石油與天然氣巨擘朝能源轉型邁進重大一步。
雙方10日發布聲明，英國石油同意在Equinor位於紐約州和麻州離岸的風電場計畫—「Empire Wind」和「Beacon Wind」—分別持股50%，Equinor保有另一半股權以及經營管理者的地位。
英國石油此舉是為了把低碳事業的年度投資額提高到原來的十倍，每年約50億美元。執行長魯尼（Bernard Looney）六個月前接掌英國石油後，這家石油超級巨頭已採取果敢行動揚棄昔日策略。他8月時說，未來十年將把英國石油的石油與天然氣產出縮減40%，且每年將投資多達50億美元、打造規模全球名列前茅的再生能源事業。
魯尼已表明，希望在2050年之前，把英國石油改造成一家「淨零碳排」公司，以身作則協助解決油氣工業造成氣候變遷惡化的問題。為達此目標，英國石油打算提高再生能源開發，從2019年的2.5GW（GW為10億瓦），到2030要提高到50 GW。
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