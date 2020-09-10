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ECB決策會議維持現行超低利率 及購債計畫不變

經濟日報 / 編譯／任中原

歐洲央行（ECB）16日決策會議決定維持現行緊急寬鬆措施不變，符合預期；總裁拉加德稍後將主持記者會，說明ECB的決策，並公布最新的經濟與通膨預測。

ECB決定維持1.35兆歐元的購債計畫，並維持主要再融資利率為零，邊際借款機制利率為0.25%，存款利率為負0.5%，符合市場預期；ECB持續對市場注入流動性，並壓低借貸成本。

ECB會後聲明繼續強調，「決策委員會將繼續待命，隨時準備在適當情況下調整所有的政策工具」。

由於陸續公布的經濟數據有所改善，使ECB決策官員的悲觀展望稍稍紓緩，但仍擔心肺炎疫情再度惡化。

ECB官員目前對經濟復甦較具信心，但回升速度緩慢，而且還有新的風險，包括最近疫情再度升高，且歐元升值壓抑通膨。經濟學家預料拉加德將針對歐元升值有所因應，並可能將現行購債計畫效期進一步延長，並提高計畫金額。

ECB

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