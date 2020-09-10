台積電ADR勁揚 聯電、日月光漲勢更強

人口3億的印尼，電商規模居然超越13億人口的印度？印度商業顧問公司Redsheer近日發布報告稱，印尼的電商規模將在今年超越印度，報告指出因為疫情影響，印尼消費者的重心轉移至電商消費...

2020-09-09 21:09