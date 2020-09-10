台積電ADR勁揚 聯電、日月光漲勢更強
台股ADR周三（9日）多數上漲，台積電勁揚超過2%，較台北交易股價溢價9.2%。聯電、日月光漲勢更強勁。
道瓊指數9日收盤上漲439.58點，漲幅1.6%，收於27,940.47點；標普500指數上漲67.12點，漲幅2.01%，收3,398.96點；那斯達克指數上漲293.87點，漲幅2.71%，收於11,141.56點。
費半指數收盤大漲2.89%。
以下是台股ADR各股收盤報價：
個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）
日月光投控ASX 4.20 +3.45%
中華電 CHT 36.63 -0.35%
台積電 TSM 79.40 +2.69%
聯電 UMC 3.97 +6.15%
資料來源：彭博資訊
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言