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台積電ADR勁揚 聯電、日月光漲勢更強

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電

台股ADR周三（9日）多數上漲，台積電勁揚超過2%，較台北交易股價溢價9.2%。聯電、日月光漲勢更強勁。

道瓊指數9日收盤上漲439.58點，漲幅1.6%，收於27,940.47點；標普500指數上漲67.12點，漲幅2.01%，收3,398.96點；那斯達克指數上漲293.87點，漲幅2.71%，收於11,141.56點。

費半指數收盤大漲2.89%。

以下是台股ADR各股收盤報價：

個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）

日月光投控ASX 4.20 +3.45%

中華電 CHT 36.63 -0.35%

台積電 TSM 79.40 +2.69%

聯電 UMC 3.97 +6.15%

資料來源：彭博資訊

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