快訊

獨／玉女教主揭郭富城內幕 曝吳宗憲助斬「五度五關」

全球前十大航空股 陸籍航空公司囊括九檔

經濟日報 / 編譯黃嘉洵／綜合外電
人民幣走升、油價下跌，以及民眾有意旅遊，使中國大陸航空公司正處於甜蜜點。路透
人民幣走升、油價下跌，以及民眾有意旅遊，使中國大陸航空公司正處於甜蜜點。路透

在全球航空產業陷入低谷之際，中國大陸航空公司正處於「甜蜜點」（sweet spot），原因是大陸國內旅遊需求回升、人民幣走升，以及油價下跌。

根據彭博資訊衡量航空業的數據，過去三個月全球前十大航空股，大陸的航空公司就囊括九檔，且除了中國國航以外，這些大陸航空業者的股價都出現二位數漲幅。

勇奪第一的航空業者是大陸廉航春秋航空，股價勁漲22%。唯一非陸籍航空公司是印度最大民航靛藍航空的母公司InterGlobe Aviation，排名第六。

陸籍航空股氣勢如虹，部分原因是人民幣走強。人民幣升值有助於降低燃料成本，以及部分以美元計價的債務。近期油價下跌，進一步抑制燃料支出。

新冠肺炎疫情重創全球航空產業，國際航空運輸協會（IATA）預期全球空運難以在2024年前恢復疫情前水準。中國航空業者同樣深受打擊，不過龐大的國內市場，加上在疫情受控後取消旅遊限制，使得中國大陸航空業的復甦速度更快。

不過，分析師預估，中國國航、中國南方航空、中國東方航空等三大航空業者，下半年難以獲利，這些業者上半年的虧損都各超過人民幣80億元（12億美元）。

疫情 春秋航空

延伸閱讀

大陸坦承：在人體試驗新冠疫苗已六個多月

兩家外資金融機構進駐北京

上海美商會：近八成在陸美企盈利、七成無意外移

北京指控 澳洲情報人員對4名大陸記者進行突擊檢查

相關新聞

全球前十大航空股 陸籍航空公司囊括九檔

在全球航空產業陷入低谷之際，中國大陸航空公司正處於「甜蜜點」（sweet spot），原因是大陸國內旅遊需求回升、人民幣...

投資人搶接科技股 美股那指早盤漲逾200點

美股9日早盤開高走高，那斯達克指數漲214點或近2%，投資人搶接連三日慘遭拋售的科技股。

疫情使印尼網購暴增 規模甚至超越印度

人口3億的印尼，電商規模居然超越13億人口的印度？印度商業顧問公司Redsheer近日發布報告稱，印尼的電商規模將在今年超越印度，報告指出因為疫情影響，印尼消費者的重心轉移至電商消費...

疫情帶動需求 日本小7推出最快30分鐘宅配服務

日本連鎖便利商店龍頭7-Eleven將推出快速宅配服務，目標是在30分鐘內完成送貨，計劃本年度先在東京100家門市推出這...

【WSJ】為何標普500決定不納特斯拉？

電動車界一哥特斯拉（Tesla）上周在標普500揭曉調整成分股時，確定落選。結束了燃燒月餘的最熱題材，以及凌厲的股價漲勢。

【Reuters】Fed改當就業市場守門員 五大重點一次看

美國聯準會（Fed）主席鮑爾宣布8月貨幣政策框架的重大轉變，將改採「平均通膨目標」，並願意容忍通膨適度超標，新框架將以就業市場的狀態為依歸，形同宣示Fed將不再當「通膨鬥士」，改任「就業市場守門員」。

美國恐對法國課徵關稅 LV集團收購Tiffany生變

法國精品大廠路易威登集團（LVMH）的董事會9日在電郵聲明說，將無法履行收購Tiffany的交易，理由是美國可能對法國產...

美股期指反彈 小摩：安啦！多頭格局還在

美股狂瀉三日後，在亞洲今（9日）午盤後科技股帶動下逐漸回穩，三大期指到台灣時間下午4點左右均已全面翻紅，近日來跌最深的那...

波音發現787製造缺陷 交機恐延遲

美國飛機製造商波音公司遭停飛的737 Max才拿到今年首批訂單，另一型787卻發現新製造缺陷，對原本已因新冠肺炎疫情造成...

南韓投資人搶進特斯拉 恐因股價暴跌蒙受鉅額損失

隨著南韓掀起海外股市投資熱，7月以來美國電動車大廠特斯拉成為南韓投資人買進量最高的外國個股。

特斯拉股價崩跌嚇死人？分析師：正常又健康

投資人最樂的事，莫過於自己買到飆股，且看著股價一路扶搖直上。只是這種股性活潑的股票一旦「往下飆」，也是很駭人。

日企大舉申請回國設廠補助 幾乎是經費餘額的11倍

日本政府補助日企將生產線遷回國內，引起日企熱烈迴響，第二輪申請總額超過1.7兆日圓，顯示新冠肺炎疫情凸顯了供應鏈集中在單...

熱門新聞

特斯拉股價重挫21％ 創該股史上最大單日跌幅

參院議長訪台丟中國訂單 捷克富商挺：700萬鋼琴我來接

促進中東和平 川普被提名角逐2021年諾貝爾和平獎

道瓊重挫632點 科技股遭拋售、那指進入修正區

阿斯特捷利康宣布疫苗試驗因安全顧慮暫停 股價立跌6%

破紀錄！高溫37度直墜到零下 美科州二天內歷經酷暑及降雪

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。