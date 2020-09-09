全球前十大航空股 陸籍航空公司囊括九檔

在全球航空產業陷入低谷之際，中國大陸航空公司正處於「甜蜜點」（sweet spot），原因是大陸國內旅遊需求回升、人民幣走升，以及油價下跌。

根據彭博資訊衡量航空業的數據，過去三個月全球前十大航空股，大陸的航空公司就囊括九檔，且除了中國國航以外，這些大陸航空業者的股價都出現二位數漲幅。

勇奪第一的航空業者是大陸廉航春秋航空，股價勁漲22%。唯一非陸籍航空公司是印度最大民航靛藍航空的母公司InterGlobe Aviation，排名第六。

陸籍航空股氣勢如虹，部分原因是人民幣走強。人民幣升值有助於降低燃料成本，以及部分以美元計價的債務。近期油價下跌，進一步抑制燃料支出。

新冠肺炎疫情重創全球航空產業，國際航空運輸協會（IATA）預期全球空運難以在2024年前恢復疫情前水準。中國航空業者同樣深受打擊，不過龐大的國內市場，加上在疫情受控後取消旅遊限制，使得中國大陸航空業的復甦速度更快。

不過，分析師預估，中國國航、中國南方航空、中國東方航空等三大航空業者，下半年難以獲利，這些業者上半年的虧損都各超過人民幣80億元（12億美元）。