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疫情使印尼網購暴增 規模甚至超越印度

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導

人口3億的印尼電商規模居然超越13億人口的印度？印度商業顧問公司Redsheer近日發布報告稱，印尼的電商規模將在今年超越印度，報告指出因為疫情影響，印尼消費者的重心轉移至電商消費，光是第二季就有100億美金的規模。而線上廣告的投放也將成為公司投資的主要目標。

根據《雅加達郵報》報導，Redsheer公司的東南亞合夥人巴拉哈表示，印尼2020的電商消費總額將會達到400億美金，這是全世界第3大的規模，也首度超越印度的38億美金。去年印度以292億美金的規模排行第3，領先印尼的230億美金。

巴拉哈指出，由於今年疫情影響，印尼電商消費的總人口也從疫情前的7500萬人成長到8500萬人。在印尼電商市場的發展逐漸成熟下，他預估在疫情期間印尼的保健開銷、日用品支出於下半年還會繼續增長。

而在印尼電商市場中，尤其以蝦皮支付以強大的行銷、優惠措施稱霸印尼的電商市場。面對電商市場的興盛，巴拉哈建議廠商需要多進行廣告的投資。另外他也說，雖然很多廠商會擔心削價競爭會使獲利降低，但以長期來看，短期的促銷優惠、折扣補助對於企業未來的收益仍有潛在幫助。

疫情電商成為爭相投資的目標。不過《觀察者》提到，亞馬遜CEO貝佐斯在疫情前就曾提到，要穩固電商平台，必須要建立起自己的物流網絡，才能將利潤掌握在平台本身，而非受制於物流管道。許多大型連鎖量販店也早就開始部署運送網路，好應付如感恩節、聖誕節等忙碌時期。

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電商 印尼 疫情

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