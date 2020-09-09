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波動指數VXN隨那指同步走低 波動期權投資人兩頭空

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
美股各大指數8日全面下挫。（路透）
美股各大指數8日全面下挫。（路透）

美股那斯達克指數周二（8日）大跌超過4%，通常應該與股價指數呈反向的那指波動指數（恐慌指數）VXN卻也跟著下跌1.7%。市場人士分析，這代表在衍生性金融商品市場上的投資部位配置反常，投機和避險都操作到極限。

彭博資訊報導，過去一周傳出，散戶與機構投資人近月來在衍生性金融商品市場中都拼命投資買權，押注股價上漲。然而，現在波動指數在股價下挫時也跟著走跌，Tallbacken投顧執行長Michael Purves說：「顯然市場同時也把避險操作得相當徹底。」他表示，需要實現的隱含波動權利金很高，現在的波動趕上了隱含波動。

Interactive Brokers策略長Steve Sosnick認為，那指現在進入修正期，選擇權交易商仍押下跌程度有限。「目前的情況再跌個10%，交易商都還不會太擔心。」

Aegea資本管理創辦人Cem Karsan指出，這下子苦的是在VXN高點時買進，想要在那指挫低時對沖的投資人。他們現在兩頭空，被迫在兩邊都要認賠賣出。

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