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經濟解析／美科技股若要止跌 這個技術指標很重要
美國科技股8日連續第三天挫跌，那斯達克指數收盤比9月2日創下的紀錄高點下跌超過10%，確認進入回檔修正區間，蘋果等六大科技公司三天合計市值蒸發逾1兆美元。接下來的問題是，目前的跌勢僅健康的市場修正、有利繼續上攻，還是一波大幅拋售的開端？
彭博資訊報導，分析師指出，現在應該關注那斯達克指數是否會跌破50日移動平均線。該指數從3月開始形成上升通道，一直到8月都不曾失守，然而，9月8日已跌破這道上升趨勢的下檔支撐線，這可能會為更多下跌鋪路。
不過，那斯達克指數目前的收盤價位仍守住在略高於50日移動平均線上，交易員9日將密切關注這一關鍵支撐水準，觀察能否協助科技股止住賣壓。
瑞穗國際公司多元資產策略部門主管Peter Chatwell表示，市場這波下跌將測試壓力線，「如果有更多拋售，我預期投資機構會利用機會逢低進場」。
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