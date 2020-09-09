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台積電ADR挫跌逾2%　聯電、日月光逆勢大漲

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電

台股ADR周二（8日）漲跌互見，台積電隨費半指數下跌，重挫逾2%，仍較台北交易股價溢價5.2%。聯電日月光逆勢上漲。

道瓊工業指數8日大跌632.42點，跌幅2.25%，報27,500.89點；標普500指數收跌95.12點，跌幅2.78%，報3,331.84點；那斯達克指數重挫465.44點，跌幅4.11%，報10,847.69點。

費半指數收盤重挫4.7%。

以下是台股ADR各股收盤報價：

個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）

日月光投控ASX 4.06 +2.27%

中華電 CHT 36.76 +0.68%

台積電 TSM 77.32 -2.01%

聯電 UMC 3.74 +5.06%

資料來源：彭博資訊

台股 台積電 標普 日月光 聯電

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