台積電ADR挫跌逾2% 聯電、日月光逆勢大漲
台股ADR周二（8日）漲跌互見，台積電隨費半指數下跌，重挫逾2%，仍較台北交易股價溢價5.2%。聯電、日月光逆勢上漲。
道瓊工業指數8日大跌632.42點，跌幅2.25%，報27,500.89點；標普500指數收跌95.12點，跌幅2.78%，報3,331.84點；那斯達克指數重挫465.44點，跌幅4.11%，報10,847.69點。
費半指數收盤重挫4.7%。
以下是台股ADR各股收盤報價：
個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）
日月光投控ASX 4.06 +2.27%
中華電 CHT 36.76 +0.68%
台積電 TSM 77.32 -2.01%
聯電 UMC 3.74 +5.06%
資料來源：彭博資訊
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言