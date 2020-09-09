道瓊重挫632點 科技股遭拋售、那指進入修正區

美股周二（8日）連續第三個交易日收低，道瓊指數重挫逾600點，投資人持續拋售高估值的科技股，拖累那斯達克指數大跌逾4%，自上周三高點迄今回檔超過10%，進入修正區間。特斯拉崩跌21%，創歷來最大單日跌幅，原因是未被納入標普500指數。

道瓊工業指數8日收跌632.42點，跌幅2.25%，報27,500.89點；標普500指數收跌95.12點，跌幅2.78%，報3,331.84點；那斯達克指數重挫465.44點，跌幅4.11%，報10,847.69點。

標普11個主要類股均收低，科技股和能源股領跌。據上周五報導，日本軟銀集團在美國股市上漲期間大量買入科技股期權，加劇投資人的緊張情緒。

那斯達克指數較上周三創下的紀錄高點迄今已回檔10.03%。特斯拉遭遇該公司史上最猛烈下跌，反映投資人對特斯拉未被納入標普500指數感到失望，賣壓出籠，9月迄今累計跌幅34％。

蘋果公司股價下跌6.9％，市值蒸發近1,400億美元，三天累計跌幅達到14％，為2008年10月以來最大。

Baird的投資策略師Willie Delwiche表示：「股票估值偏高，股價飛漲，都集中在一個類股，人們都昏了頭。所有人都把東西放在同一邊，不需要太大的震動就能把一些蘋果從手推車上震下來。」

能源股急挫3.71%，因油價跌破每桶40美元。

有關軟銀購買科技股選擇權的報導也提醒投資人，造市商可能持有價值數十億美元的多頭部位，做為選擇權交易避險。

前美林交易員Tom Essaye表示：「市場擠掉了一些泡沫，這是好事，但要記住的一點是我們現在的估值仍然遠高於合理水平，雖然股市長線前景依然看好，但如果有令市場失望的重大消息出現，股市還有很大下跌空間。」

華爾街這輪的反彈主要是由大規模貨幣和財政刺激措施推動的，那斯達克指數已自疫情低點反彈回升約70%，但這輪漲勢在上周戛然而止，投資人獲利了結。周二的下跌使那指從收盤紀錄高點回跌10%，確認從9月2日開始進入修正區間。

周二盤中低點時，臉書、亞馬遜、蘋果、特斯拉、微軟、Google母公司字母和Netflix自9月2日以來市值總共蒸發超過1兆美元。

摩根大通下跌3.48%，此前有報導顯示，摩根大通正在調查涉嫌挪用新冠救助資金的員工。銀行股指數下跌3.44%，追隨美國公債殖利率走低。

價值股指數下跌1.84%，較成長股指數抗跌，後者下跌3.38%，美股恐慌指數VIX在四個交易日內第三日攀升，8日收盤上漲2.3%至31.46。

費城半導體指數下跌4.7%，市場擔心美國政府考慮把中國大陸晶圓代工龍頭中芯國際列入貿易黑名單，可能連帶打擊美國半導體供應商。

通用汽車大漲7.93%，此前該公司收購美國電動卡車製造商Nikola價值20億美元的股份，Nikola股價8日飆漲40.79%。