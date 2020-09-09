人造肉業者 前進中國

美國人造肉業者Beyond Meat拓展中國大陸市場，宣布將在浙江省設廠，成為首家在中國興建主要生產設施的外國植物蛋白質製造商。

Beyond Meat 8日表示，新廠將設於上海附近的嘉興經濟技術開發區，預計將在幾個月內啟動試產，並於2021年初時產能全開。

Beyond Meat指出，該公司成為第一家在大陸設主要產線的植物蛋白質製造商，並領先同業Impossible Foods。Beyond Meat說，大陸將成該公司生產和研發中心所在地，也是「未來主要市場」。

Impossible Foods也致力進駐大陸市場，該公司的人造肉添加植物性血基質（heme），口感逼近真肉，但這項成分仍待北京當局批准使用。

中國大陸占全球肉類消費量的27％，這兩家人造肉大廠都亟欲搶進；新冠肺炎疫情基本上已摧毀人造肉在美國餐館的銷售，讓拓展大陸市場變得更重要。瑞典品牌Oatly AB、素雞蛋公司Eat JUST等肉類替代食品生產商都已在大陸開展業務。

Beyond Meat 4月透過和星巴克結盟，首次進軍大陸市場，並攜手肯德基、Taco Bell和必勝客在大陸數座城市推出產品。