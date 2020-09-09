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星巴克將在亞太推植物餐飲
在各國掀起蔬食餐飲風潮之際，美國連鎖咖啡巨擘星巴克決定在亞太地區推出植物餐飲，採用人造肉製造商Beyond Meat的產品，將推出兩款季節飲品，以及多道當地精選餐點，以迎合不同市場的需求。
星巴克8日宣布，本月將在亞太地區八個市場，推出兩款植物製的季節飲品，分別是用Oatly產品製作的燕麥奶可可瑪奇朵，以及杏仁奶榛果拿鐵。
星巴克也將在亞太地區推出合乎當地口味與偏好的植物製新餐點，並採用Beyond Meat、Impossible Foods的產品。
星巴克表示，新餐點包含在台灣推出Beyond Meat Bolognese Penne（波隆那肉醬斜管麵），在香港推出Spiced Impossible Puff（香料鹹派）和Maize Impossible Sandwich（玉米三明治）。
在新加坡，星巴克則會推出包含Impossible漢堡排、酪梨蛋捲、蘑菇、焦糖洋蔥與乳酪在內的「Impossible套餐」。
根據研究機構歐睿國際（Euromonitor），亞太地區是植物奶商品的最大市場，原因是當地文化既有的飲食習慣。
歐睿國際產業經理馬斯卡拉克表示：「植物餐飲的新風潮開始登陸亞洲，且將在未來幾年持續發展，主要受到消費者想過較健康的生活的提振，及環保意識抬頭。」
星巴克今年2月在加拿大開始供應植物餐飲的商品，並在4月表示也將在中國大陸引進這類餐點。星巴克推出植物餐飲的計畫，恰恰符合Impossible Foods、Beyond Meat和Oatly跨足亞洲市場的企圖。
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