快訊

蘋果發表會15日登場 有望秀新款iPhone與智慧表

聽新聞
test
0:00 / 0:00

菅義偉角逐日相 三類股利多

經濟日報 / 編譯季晶晶葉亭均／綜合外電
日本官房長官菅義偉（右）很有可能接下安倍晉三（左）的棒子，成為下任日本首相。圖為2014年兩人在參議院預算審議時交談接耳。路透
日本官房長官菅義偉（右）很有可能接下安倍晉三（左）的棒子，成為下任日本首相。圖為2014年兩人在參議院預算審議時交談接耳。路透

日本執政黨自民黨黨魁選舉8日起跑，形同日本首相大位的角逐戰正式開打，目前仍以內閣官房長官菅義偉接任的呼聲最高，承諾將延續現有的寬鬆政策、並擴大社會照護範圍。分析師列指出，若菅義偉接任首相，旅遊與博弈類股、及一些資訊科技公司可望受惠。

自民黨8日啟動黨魁選舉的競選活動，呈現菅義偉、前防衛大臣石破茂、前外相岸田文雄「三強鼎立」的態勢，但菅義偉已或得黨內強力派閥的支持，取得足以勝出的票數。菅義偉已承諾將維持現行的「安倍經濟學」寬鬆政策，8日又提議將擴大嬰兒照護的覆蓋範圍。朝日新聞報導，他也暗示，若當選首相，可能提前舉行國會大選。

隨著菅義偉接任日相的機率愈來愈高，分析師也開始點名可望受惠的類股。大和證券分析師木野內榮治便關注旅遊業者，因菅義偉說，會協助受新冠肺炎疫情衝擊的產業。里昂證券日本策略師史密斯則指出，菅義偉設法提振地方經濟成長的努力，將嘉惠博弈業者。

特定資訊技術（IT）個股也可能受惠，因為菅義偉已暗示可能制定計畫，在政府內部成立數位機構，推動運用科技。花旗全球市場分析師認為，受益個股可能包括NTT Data、Net One系統公司以及NS解決方案公司等。

日本內閣府8日下修第2季國內生產毛額（GDP）成長率，年化後較第1季萎縮28.1%，比初估的減少27.8%還嚴重，且透露廠商未售出商品增加，7月家庭支出也年減7.6%，顯示第3季經濟將是緩步復甦，彰顯出新任首相將遭遇的艱鉅挑戰，須採取更大膽的支持經濟措施。

菅義偉 日本

延伸閱讀

菅義偉受益股有哪些？日本股票分析師點名！

【名人親子學4】別當靠爸族！菅義偉逼3個兒子參加體育社團

日本自民黨魁選舉起跑 菅義偉及兩位對手登記參選

菅義偉出任日相可能提前大選 他並強調明年辦東奧決心

相關新聞

果粉快去朝聖！新加坡水上蘋果專賣店明開幕

最新的蘋果專賣店如同水燈一樣，結合獨特設計的玻璃圓頂，就直接坐落在新加坡著名的濱海灣金沙（Marina Bay Sand...

微軟新機「史上最小Xbox」曝光 售價299美元

微軟11日證實，將推出次世代全新遊戲主機Xbox Series X，這是一個更小、更便宜的版本，擁有強大硬體規格和升級畫...

高盛：銅價漲勢還會持續

各國經濟可望從封鎖措施解禁而復甦的期望，已帶動國際銅價強漲，近來更觸及兩年來最高收盤價。高盛看好銅價漲勢仍會持續。

不受疫情影響！美富豪財富逾93兆創紀錄 貝佐斯三連冠

富比士雜誌8日報導，亞馬遜創辦人兼執行長貝佐斯連3年蟬聯美國400大富豪榜榜首，但美國總統川普的排名則因旗下辦公大樓、飯...

歐盟新執委 拉脫維亞籍副主席出線 挑起三貿易重任

歐盟已任命來自拉脫維亞的歐盟執委會執行副主席布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis），擔任歐盟執行委員，由他...

未被納入標普500指數 特斯拉股價8日早盤重挫17％

特斯拉股價8日早盤一度重挫17%，主因為該公司被標普500指數拒於門外。

人造肉業者 前進中國

美國人造肉業者Beyond Meat拓展中國大陸市場，宣布將在浙江省設廠，成為首家在中國興建主要生產設施的外國植物蛋白質...

淡馬錫 看好大陸中期展望

新加坡淡馬錫控股公司（Temasek）警告全球經濟展望仍然動盪，新冠肺炎危機與地緣衝突升高為短期展望帶來高度的不確定，但...

菅義偉角逐日相 三類股利多

日本執政黨自民黨黨魁選舉8日起跑，形同日本首相大位的角逐戰正式開打，目前仍以內閣官房長官菅義偉接任的呼聲最高，承諾將延續...

美股修正 分析師不擔心

美股8日早盤續遭逢賣壓，道瓊工業指數跌近500點，那斯達克綜合指數也跌2.6%。長期看多美股的分析師雅汀尼（Ed Yar...

星巴克將在亞太推植物餐飲

在各國掀起蔬食餐飲風潮之際，美國連鎖咖啡巨擘星巴克決定在亞太地區推出植物餐飲，採用人造肉製造商Beyond Meat的產...

歐盟貿易執委出缺 拉脫維亞籍副主席出線

愛爾蘭籍歐洲聯盟（EU）貿易執行委員霍根上月請辭後，歐盟執行委員會提議，由拉脫維亞籍執委會副主席、經驗豐富的杜姆布羅夫斯...

熱門新聞

中印邊境45年來第一槍！解放軍控印軍「越界還先開火」

《花木蘭》片尾致謝中共新疆當局 引發新抵制

紐西蘭汽車維修廠中文名遭改「台式髒話」 網友狂洗版

校花、校草當年不來電 28年後看對眼重回校園辦婚禮

日本放寬台人入境限制 台灣先於陸韓澳

英國男子海灘發現「類外星生物」珍稀食材要價近200萬

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。