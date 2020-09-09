菅義偉角逐日相 三類股利多

日本執政黨自民黨黨魁選舉8日起跑，形同日本首相大位的角逐戰正式開打，目前仍以內閣官房長官菅義偉接任的呼聲最高，承諾將延續現有的寬鬆政策、並擴大社會照護範圍。分析師列指出，若菅義偉接任首相，旅遊與博弈類股、及一些資訊科技公司可望受惠。

自民黨8日啟動黨魁選舉的競選活動，呈現菅義偉、前防衛大臣石破茂、前外相岸田文雄「三強鼎立」的態勢，但菅義偉已或得黨內強力派閥的支持，取得足以勝出的票數。菅義偉已承諾將維持現行的「安倍經濟學」寬鬆政策，8日又提議將擴大嬰兒照護的覆蓋範圍。朝日新聞報導，他也暗示，若當選首相，可能提前舉行國會大選。

隨著菅義偉接任日相的機率愈來愈高，分析師也開始點名可望受惠的類股。大和證券分析師木野內榮治便關注旅遊業者，因菅義偉說，會協助受新冠肺炎疫情衝擊的產業。里昂證券日本策略師史密斯則指出，菅義偉設法提振地方經濟成長的努力，將嘉惠博弈業者。

特定資訊技術（IT）個股也可能受惠，因為菅義偉已暗示可能制定計畫，在政府內部成立數位機構，推動運用科技。花旗全球市場分析師認為，受益個股可能包括NTT Data、Net One系統公司以及NS解決方案公司等。

日本內閣府8日下修第2季國內生產毛額（GDP）成長率，年化後較第1季萎縮28.1%，比初估的減少27.8%還嚴重，且透露廠商未售出商品增加，7月家庭支出也年減7.6%，顯示第3季經濟將是緩步復甦，彰顯出新任首相將遭遇的艱鉅挑戰，須採取更大膽的支持經濟措施。