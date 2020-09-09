歐盟新執委 拉脫維亞籍副主席出線 挑起三貿易重任

歐盟已任命來自拉脫維亞的歐盟執委會執行副主席布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis），擔任歐盟執行委員，由他負責與各國打交道，包括縮小跨大西洋關稅戰規模、遏制中國大陸扭曲市場的活動，並在貿易保護主義升溫之際維護全球商業秩序。

歐盟前任貿易執委霍根8月辭職後，歐盟執委會主席范德賴恩改組領導層，8日任命布羅夫斯基斯接任貿易執委。歐洲議會副主席麥金尼斯則接替布羅夫斯基斯，擔任歐盟金融服務執委。

今年49歲的布羅夫斯基斯是拉脫維亞前總理，目前也擔任歐盟執委會執行副主席。他表示：「歐盟在全球貿易以及與美、中的關係方面，目前正處於艱困、紊亂情況；我們依然致力推動由法規規範的多邊國際體制。」

布羅夫斯基斯的新角色，將有助鞏固歐盟的政治團結和政策延續性。歐盟政壇普遍把他視為可靠的老手，過去協助處理歐洲經濟挑戰的歷練也很豐富，包括新冠疫情導致經濟衰退，歐元區債務危機和精通政策細節。

布羅夫斯基斯後將面臨諸多挑戰，包括與美國的關稅戰可能因飛機補貼議題升溫，歐洲數位稅引發跨大西洋貿易戰，美國對歐洲鋼鋁課徵關稅爭議等。