淡馬錫 看好大陸中期展望

新加坡淡馬錫控股公司（Temasek）警告全球經濟展望仍然動盪，新冠肺炎危機與地緣衝突升高為短期展望帶來高度的不確定，但對中國大陸的中期展望樂觀。根據年報，該公司去年底時持有的中國大陸資產比重，已首度超過新加坡本地。

淡馬錫今年1-3月投資組合淨值減少2.2%，為3,060億星元（約合2,240億美元），是四年來首次單季淨值下降。

淡馬錫對亞洲的投資額仍占總資產的66%，以中國大陸及新加坡為主。去年中國大陸的投資比重從26%提高到29%，最高；對新加坡本地的投資比重由26%降到24%，是創立以來最低。對美國的投資比重增加最快，占17%，歐洲則占10%。

淡馬錫在中國大陸的主要投資標的有中國工商銀行與美團點評，及阿里巴巴集團的螞蟻金融。淡馬錫2018年參與大陸螞蟻金融公司的集資活動，現在螞蟻金融計劃在香港及上海上市。淡馬錫金融服務投資總裁方靜儀看好螞蟻金融的潛力。淡馬錫在國內的最大部位是新加坡電訊及星展銀行，今年股價重挫。

方靜儀表示，「儘管有強力的財政與貨幣政策支持，但經濟復甦展望仍然曖昧不明。新冠肺炎的變化無法預測，加上地緣政治問題，為短期展望帶來高度的不確定」。淡馬錫持有高額現金，但將做「選擇性」的投資。

淡馬錫指出，肺炎疫情並未大幅改變其長期投資策略，但這項危機使公司加速落實結構性趨勢對投資決策的指引，例如人口結構轉變及消費型態改變，及科技進步的影響。淡馬錫全球企業發展高級執行總經理楊吉全說，「我們在中期間對中國的展望樂觀」，預料當局的擴張措施將支持經濟復甦及就業。