美股修正 分析師不擔心
美股8日早盤續遭逢賣壓，道瓊工業指數跌近500點，那斯達克綜合指數也跌2.6%。長期看多美股的分析師雅汀尼（Ed Yardeni）認為，美股可能續跌10%至15%，但這是健全的回檔修正。高盛與貝來德也都認為美股多頭走勢可望延續。
美股三大指數8日早盤重挫，費城半導體指數也跌2.9%。Yardeni研究公司總裁兼首席投資策略師雅汀尼認為，美股還有修正空間，但這並非壞事，「我對市場稍事歇息感到寬心，這是有益的發展」。
高盛首席全球股票策略師歐本海默也說，美股雖有短線回檔風險，但科技股仍是最佳的押注選擇，能在當前的多頭市場中，繼續帶來報酬。高盛對科技股維持加碼建議，因科技股產生現金、獲利的能力強勁，且資產負債表穩健。歐本海默押注網路與科技使用增加、遠距辦公成為全球常態所引發的「數位革命」將加速。
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