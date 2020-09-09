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高盛：銅價漲勢還會持續

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
國際銅價強漲，觸及兩年來最高收盤價。（路透）
國際銅價強漲，觸及兩年來最高收盤價。（路透）

各國經濟可望從封鎖措施解禁而復甦的期望，已帶動國際銅價強漲，近來更觸及兩年來最高收盤價。高盛看好銅價漲勢仍會持續。

圖／經濟日報提供
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倫敦3個月銅期貨價格7日漲1.2%，漲至每噸6,789美元，為2018年6月來收盤價，今年來累計漲約10%。受到美中緊張升高、推升美元匯價影響，該期貨8日盤中跌1%至每噸6,723.5美元。

紐約銅12月期貨價格8日盤中則跌1.7%至每磅3.0115美元，但今年來仍累計漲19.2%。

凱投宏觀分析師指出，中國大陸8月商品進口仍居高不下，反映經濟活動的更廣泛復甦，預料未來幾個月中國大陸對銅的需求仍將維持強勁。高盛金屬和礦業分析團隊的報告，在中國大陸引領全球經濟復甦之際，仍看好銅價前景，甚至形容銅為該公司「青睞」的商品，原因是景氣循環、結構支持及目前的供應問題。

高盛指出，預期銅價將再攀高，原因是汽車與家電業景氣復甦、中國大陸房市的需求依然高漲，還有新冠肺炎疫情造成的供應鏈問題，而美元走軟、與全球通膨預期升高，也有望支撐銅價。獨立分析師巴哈爾指出，總體經濟景象依然相當強勁，中國大陸的經濟活動多少都已回歸正常，第4季又是煉銅活動與需求的旺季。

美國銀行（BofA）策略師在評估供應展望時指出，來自銅礦的供給近年一直在減少，智利等主要生產國近幾個月為了控制新冠疫情，仍只讓必要員工上班，估計明年的供應缺口可能擴大。

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