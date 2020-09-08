美逮到盜版核心團隊 非法網站數量銳減

疫情以來，因為社交禁令宅在家的人數居高不下，上網看影片成為主流消遣，也導致盜版網站猖獗，陸續遭到各國制裁！繼英國在5月打擊非法連結後，美國上週突擊成效豐碩，當局與國際執法合作，跨國抓到非法連結散佈中心「火花團隊」，根據最新資料顯示，盜版網站數量銳減，從近2000個到現在僅剩168個。

疫情後盜版猖獗

在疫情大流行後，配合更多宅在家的人們觀看需求，BBC數據顯示，盜版網站散佈非法連結的數量暴漲，非法事業幾乎是疫情之前的2倍。而盜版追緝公司Muso更發現，「愛貪小便宜」的觀看習慣相當嚴重，光是3月份的盜版連結點擊數，英國就超過3億次、美國更超出10億次。

過於猖獗的盜版商陸續遭到徹查，先是英國智財局與警方合作，針對球賽轉播的非法連結積極抓捕。

而作為商業電影霸主的美國，8日也公佈最新突襲掃蕩的成果，美國與國際執法合作主抓盜版影片商，最終抓到3名重要的人員、又稱為「火花團隊」(Sparks)，當局提到，這個團隊前後散播了數百部盜版電影與電視劇，而且都是商業大片，造成電影製片商損失至少數千萬美元。

抓到盜版圈子核心

過往也不乏打擊非法連結的行動，只是盜版商圈子最信奉的總是「狡兔三窟」，認為官方難以全面一網打盡，只要撐過一時，非法連結又會隨「春風吹又生」，但這次似乎有所不同。

根據《網路新聞》報導，在美國當局打盜行動後，非法連結數量確實大跳水，從已知的近2千個連結散佈點，到火花團隊落網的一週後，僅剩168個散佈點，說明這次當局的突襲追緝似乎打蛇七寸，抓到盜版商的要害。

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