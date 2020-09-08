在家工作優點多？ Netflix老闆不認同

疫情期間成為辯論主題的「在家工作」（Work from Home），究竟受不受大企業歡迎？串流集團Netflix董事長8日表示，他不認同在家工作有好處，原因是意見無法相互溝通，對於重視效率、即時工作的Netflix而言，沒有積極效益。不過其餘跨國大公司如谷歌都宣布，員工於年底前都可以在家工作，通信業富士通與推特甚至推出永久在家工作的計畫。

Netflix不推在家工作

針對疫情來臨後的防疫相關措施，一群員工待在同一個辦公室已經違反社交禁令，所以「到不到公司工作」成為近期各大企業的辯論議題，根據《英國廣播公司》報導，串流集團Netflix董事長黑斯廷表示，旗下8600名員工多數都獲得在家工作的許可，不過，他說這個決定不代表自己支持在家工作。

由於Netflix重視想法激盪，也很需要效率與即時性，黑斯廷受《華爾街日報》訪問時提到，一旦員工無法親身在會議室討論，意見交流與想法創新都會受影響，對公司營運絲毫沒有好處。

不過，有別於黑斯廷的說法，其餘知名跨國企業作法卻不同，據《富比世網》報導，谷歌、臉書等公司早在5月多就宣布，員工在疫情結束前（現在暫定於年底）都可以在家工作，他們都提到，在家工作有助於提升員工工作效率，也能節省運營成本和通勤時間。

在家工作有副作用

甚至日本通信巨頭富士通、社交網站巨頭推特都接續推出永久在家工作計畫，推特公司於部落格提到，在家工作的落實代表著「新時代潮流」，預期很多員工會更有工作熱情，因為他們能更靈活運用彈性的時間安排；針對想回到公司工作的員工，推特未來也還是會保有辦公室環境。

不過，《富比世網》該文也提醒，這樣的在家工作系統長期可能有不少壞處，諸如團隊文化與凝聚力萎縮，同事之間的合作、溝通能力下降，缺乏客戶服務資訊，甚至是公司關鍵機密信息有資安風險等等，該文某些說法與黑斯廷不謀而合，都是長期採用在家工作的企業必須評估的副作用。

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