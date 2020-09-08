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美科技股股災，是因為中國發展「晶片原子彈」？台積電後勢怎麼看？

商業周刊 / 老馬／商周.com專欄作家
路透
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摘要

美國股市昨日創下近三個月最大跌幅，高漲的科技股湧現賣壓，不僅道瓊工業指數重挫逾800點，那斯達克綜合指數更崩跌多達5%。

費城半導體指數跌5.7%，總市值縮水約1,000億美元。其中半導體股大跌，可能因中國政府正在規劃制定一套全面的新政策，以發展本國的半導體產業，並因應川普政府的限制。

在投資領域中，我們常說跌深是最大的利多，漲多則是最大的利空

美股在各種指數屢創創新高的情況下，突然出現急速回挫，也屬於市場能量正常釋放。逢高獲利了結，或是居高思危技術性拉回修正，都是這波下跌合理化的解釋。目前也沒有反轉步入熊市的跡象，所以只是提醒大家，市場短期漲幅過大，累積的潛在賣壓自然會愈趨增加，下殺的力道也就越猛越快，但是買盤隨之就會反手進場，根本之因是熱錢沒有更好的去處。

近來與幾位資深的投資專家閒聊，共同的心得是：成為最大的贏家關鍵是選對股票並且長期持有，同時根據市場變化調整手中持股，永遠維持你最看好的組合

尤其是目前利率極低的水準，市場資金不斷外溢，持有現金不如多找一些好股票，資產增值的速度一定遠大於微小的利息。不可諱言的是，股市漲多一定會向下修正，但是長期持有並且選對主流產業趨勢，就可以忽略小幅度的拉回，因為時間會證明一切。

無論是金融海嘯或這次的新冠肺炎皆是如此，其中的癥結點是我們很難克服人性，也就是賣高買低看似容易，但實際執行其實是逆勢而為。不少投資人常常自作聰明，以為自己可以賣在高點，低點撿回，賺取波段價差， 但現實往往沒有這麼理想，多數人還是成為買在高點、賣在低點的肥羊。當然也有少數箇中好手，能夠做到高出低進，但未來市場波動加劇將成為常態，一般投資人還是乖乖的長期持有好股票，適時調節即可。

如同前幾年我曾強烈建議的NVIDIA（輝達，美股代號NVDA），當時是股價近百美元而已，現在股價已高達500美元。或是AMD（超微），當時才20美元左右，迄今最高已經達90美元。台股的台積電就不用我多說了，依現在科技業的演進，半導體產業的資本支出仍然持續成長的情形來看，科技業將繼續保持高速成長，贏家會愈趨集中，因此絕對不能夠預設立場，訂下目標價反而會限制獲利的空間。

中美貿易戰持續拉鋸之下，中國科技業受到全面性的限縮，關鍵技術被卡住，也因此對岸現在要全力發展半導體相關事業，但說實話，像是晶片龍頭intel的技術也已經明顯落後台積電兩至三個世代。中國沒有花費五年以上的時間，是不可能與先進技術相抗衡的，所以我認為台積電將維持優勢，暫無敵手，但低階的部分訂單確實會受到影響。

以現況來說，目前還看不出具體影響，但明年有可能是5G及自駕車高速成長的元年，相關受惠產業與供應鏈都應樂觀看待。我對未來的走勢研判如下：九月份可能受到美國總統大選影響，市場陷入高檔整理，十月份可望疫苗研發報捷，十一月美國總統大選塵埃落定，如果川普當選則股市繼續漲，拜登當選則是先拉回修正再上漲。

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※本文由商周.com授權刊載，未經同意禁止轉載。

半導體 美股 台積電 川普 金融海嘯 科技股

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