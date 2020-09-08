車商放棄「小資族」了？汽車銷量下降20%，售價為何創歷史新高

摘要 1.疫情期間，汽車整體銷量大幅下滑，但車輛售價卻攀上新高。 2.由於便宜車款如皮卡、二手車庫存有限造成稀缺性，售價不減反升，能買新車的人因為融資成本和油價都相對低，目光投向更貴的車，車商也為了獲利，重心移至生產利潤更高的大車上，造成車價創新高。

疫情大流行期間，汽車市場整體銷量下滑，但車輛的價格卻攀上新高，箇中原因是：汽車庫存有限造成稀缺性，加上融資成本和油價都相對低，消費者買得起更貴的車。8月份新車的平均售價來到35420美元（約新台幣104萬元），寫下新紀錄。

不過，並非所有車都賣不好。根據Motor Intelligence的數據，美國8月份汽車銷量下滑了19.8%；但《華爾街日報》報導，受疫情影響，多數美國人在這段期間選擇自駕遊，提高了堅固耐用的休旅車和皮卡的需求量。

便宜替代品：皮卡、二手車供不應求，價格不減反升

在這個夏季，汽車經銷商幾乎沒有皮卡和休旅車的庫存。根據Wards Intelligence的數據，截至7月底，庫存量比去年同期減少了一百多萬輛。

同時二手車的庫存量也在減少，報導指出，因為換車和退租車的人在疫情期間減少了，導致原本流動到二手車市的車就不多，根據研究公司Cox Automotive的數據，7月底，經銷商的二手車庫存甚至不足220萬輛，比去年同期下降了約22％。

然而購買二手車的人卻變多了，研究公司J.D. Power的數據顯示，汽車零售商在5月和6月份共賣出210萬輛二手車，較去年同期成長將近9%。

供不應求的狀況下，這些原本是相對低價的車款，價格也上漲。汽車拍賣公司曼海姆（Manheim）告訴《華爾街日報》，二手車拍賣的平均價格從4月份的12,548美元（三年來的最低點）反彈至6月的歷史新高14,895美元。

經營線上二手車拍賣的ACV Auctions執行長喬治·查蒙（George Chamoun）也說，他有時會看到100多家經銷商搶一台車。「這是前所未有的時期。」他說。

車市低迷，生產商轉向利潤更高的車型

為了克服銷量問題，不少生產商把重心從價格低廉的小轎車，轉向利潤更高的車型。豐田汽車（Toyota Motor Corp.）北美銷售主管卡特（Bob Carter）就表示，最近美國市場的銷量的確不樂觀，但豐田仍然因為高單價的車款有獲利，因此他們會投注更多資源生產大型休旅車或皮卡。

豐田在5月份，美國小客車系的銷售額年減25.7%，可是它的卡車系列像是4Runner、Tacoma...等，銷售額成長8~10％，其休旅車C-HR銷售額則成長了 12.7%。

另外，由於借貸利率降低，油價也下跌，讓能買車的人，可以負擔得起更貴的車。J.D. Power的數據顯示，豪華車的市場佔額自今年春季以來有所成長，7月份佔總零售額進14%，3月份是13.3%。

Sheehy Auto Stores總裁西依（Vince Sheehy）則說：「我們必須放棄『小資族』的市場，謀取更多利潤。」

（參考來源：The Wall Street Journal）

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