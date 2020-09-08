迪士尼《花木蘭》初戰捷：app下載量激增、消費支出飆193％

上周末，迪士尼影音串流服務的應用程式下載量激增68%至890,000，代表《花木蘭》打破傳統院線上映、改為線上付費點播，有助推動該服務的需求。

此外，根據Sensor Tower Inc. 的初步數據，比起前一周，消費者在該app上的支出飆升193%至1,200萬美元。

《花木蘭》是迪士尼1998年熱門動漫改拍的真人版電影，上周五開放線上點播，想看的話，需先成為每月支付7美元的Disney++服務訂戶，然後再額外付費30美元----迪士尼從未嘗試過這樣的作法。但在沒有串流平台的國家，《花木蘭》仍在院線上映。

上述數據僅反映自蘋果和Google線上商店下載的次數，無法得知消費者可能透過串流媒體平台Roku 和亞馬遜等其他方式訂閱Disney+和購買《花木蘭》的情況。外界可能需要比較久的時間才能得知《花木蘭》的整體成績， 迪士尼預料不會立即公布數據。