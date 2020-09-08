時裝市場急凍，睡衣、休閒服為何逆勢爆紅？

新冠肺炎重創紡織產業，不少業者面臨客戶砍單、倒閉，紛紛轉型生產防疫產品。但奇特的是，現在除了防護衣、隔離衣，還有一類服裝訂單正在逆勢成長：睡衣、運動衣褲、休閒服…

「第一次碰到業績衰退，這種狀況從來沒有過！」羽絨衣代工大廠廣越總經理吳朝筆在法說會上如此說。

在新冠肺炎衝擊下，歐美服飾消費市場急凍，連帶拖累台灣紡織業陷入寒冬。據經濟部7月統計，今年紡織業不論製造業產值、工業生產指數都呈現雙位數慘跌。

但奇特的是，當中卻有一類服裝正在逆勢增溫，甚至銷售額遠超去年。GAP執行長Sonia Syngal日前表示，第二季線上商店業績比去年同期增長95%，當中最熱銷的竟是運動短褲、睡衣套裝、基本款T-shirt。

《紐約客》雜誌則指出，4月美國整體服飾業績慘跌79%，睡衣卻意外成長143%、運動衣褲也增長近八成。成衣大廠聚陽協理林恆宇也有同感，近幾月客戶的睡衣、內著訂單都超過去年同期。

它們的共通關鍵字是「居家、舒適」。為何這些過去小眾的居家服，今年卻逆勢爆發？

遠距在家工作，掀起居家服風潮

原因一，由於歐美疫情嚴峻，愈來愈多企業開放員工遠距工作，進而改變民眾的生活型態。上班族不再需要每天穿著合身、不舒服的傳統正裝，反而套件寬鬆舒適的睡衣、休閒服即可工作，助長居家服飾消費。

原因二，紡拓會時尚行銷與技術處科長劉孔倫分析，由於大量消費由線下轉往線上，業者擔心消費者網購衣物容易不合身，因而改推較多寬鬆、舒適的衣款，以降低退貨風險。

而今，這股浪潮甚至開始改變部分零售商及時尚品牌策略。《富比士》報導，美國時裝設計師Batsheva Hay過去主打緊身、豪華的派對禮服，如今也因應新趨勢，逐漸轉往寬鬆、舒適的居家服。

同時間，女性輕奢休閒服品牌Grey State則開始嘗試結合辦公服與居家服，推出舒適又時尚的新款休閒服，讓消費者穿上後，不論居家放鬆、工作視訊都不突兀。

不只國外品牌有感，遠東新世紀董事長徐旭東也在6月股東會上大膽預測，「之後會有一套新的服裝，一半流行、一半睡衣，穿著也可以走出門，成為新的daily wear（日常穿著）。」

過去生產羽絨衣、戶外夾克的廣越更宣告，即將開始生產睡衣，還和Patagonia合作，設計室內外皆宜的棉絲毯，供防疫期間使用。

未來視疫情而定，世界劇變可能扭轉時尚定義

不過外界疑惑，居家服熱潮會如同遠距工作，成為疫後新常態嗎？又或者未來會隨疫情褪散？

對此，林恆宇語帶保留，儘管疫情迫使業者重新思考時尚產業、催生新現象，但趨勢發酵成熟仍需一、兩年觀察，並視消費者長期接受度而定。

劉孔倫則認為，若歐美疫情趨緩，民眾也將隨解封走出家門，屆時會需要更具機能性、輕撥水、輕防護型的衣款，長期趨勢仍看疫情何時趨緩。

但，林恆宇也補充說，「每次時尚趨勢形成，確實都發生在全球重大改變的時候。」例如2008年以前全球快時尚風行，但金融風暴重創經濟後，各國開始反思快時尚過度浪費，隨後才醞釀出2013年以來的運動休閒風，主打服裝的功能性、舒適與環保。

此次，新冠肺炎也令不少業者反思庫存過量、供應鏈重整、永續等議題。惟疫情結束後，時尚是否會回歸常態，或者催生新趨勢，還沒人說得準。林恆宇只笑說，「十年前也沒人相信可以穿運動服上班，未來如何大家都還不知道。」

（作者／王昱翔 本文出自2020.9.05《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）