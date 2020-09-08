原油與黃金下跌 銅因陸需求仍強觸及兩年最高

原油價格周一跌破每桶40美元後繼續下跌。沙烏地阿拉伯調降10月原油銷售價格，因需求持續低於新冠疫情前的水平。黃金小跌，因歐洲股市上漲，且投資人權衡經濟復甦的希望。銅觸及兩年最高，中國進口數據顯示對銅的需求持續強勁。以下是整理自彭博的商品行情：

●原油：油價下跌

紐約原油期貨下跌，沙烏地阿拉伯石油公司（Saudi Aramco）以超出預期的幅度調降主要的阿拉伯輕質原油對亞洲的出口價，可見這個最大石油進口地區的需求鬆動。

截至紐約時間16:07，WTI 10月交割原油期貨下跌70美分，至每桶39.07美元。布蘭特原油 11月合約下跌1.52%至每桶42.01美元。

●黃金下跌

黃金周一小幅下跌，從美股期指來看，在結束美國勞動節假期重新開市後，美股將於周二進一步下跌。

紐約時間13:26，現貨金下跌0.2%至每英兩1,929.65美元，上周五上漲0.2%。現貨白銀持平，報26.90美元。白金上漲0.8%；鈀金上漲0.4%。

Oanda的高級市場分析師Jeffrey Halley 在報告中寫道：「黃金支撐區域目前在每英兩1,900美元至1,920美元之間。」「很明顯，黃金跌向1,930美元區域的過程中有很多買家，投資人在殺跌而不是追漲。」

德國商業銀行分析師Carsten Fritsch表示，上周股市的下跌「應該對黃金有利，因為一些資金可能會從股票轉向黃金，並使近期萎靡的ETF需求回升」。

●銅觸及兩年收盤高位

儘管中國8月銅進口量較前一個月創下的紀錄高峰有所下降，但仍是紀錄次高。

LME追蹤倉庫中的銅庫存連續18天下降，達到2005年以來最低水平。

LME銅期貨漲1.2%至每噸6,789美元，為2018年6月以來最高收盤價。

凱投宏觀分析師在一封電郵中稱：「8月中國大宗商品進口量仍然很高，反映了經濟活動的廣泛復甦」。