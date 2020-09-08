快訊

真主黨的詛咒？一個被「分派系」撕碎的失敗國家

萊豬零檢出…中央地方大鬥法 嘉市開第一槍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

原油與黃金下跌 銅因陸需求仍強觸及兩年最高

經濟日報 / 編譯 劉忠勇 ／綜合外電

原油價格周一跌破每桶40美元後繼續下跌。沙烏地阿拉伯調降10月原油銷售價格，因需求持續低於新冠疫情前的水平。黃金小跌，因歐洲股市上漲，且投資人權衡經濟復甦的希望。銅觸及兩年最高，中國進口數據顯示對銅的需求持續強勁。以下是整理自彭博的商品行情：

●原油：油價下跌

紐約原油期貨下跌，沙烏地阿拉伯石油公司（Saudi Aramco）以超出預期的幅度調降主要的阿拉伯輕質原油對亞洲的出口價，可見這個最大石油進口地區的需求鬆動。

截至紐約時間16:07，WTI 10月交割原油期貨下跌70美分，至每桶39.07美元。布蘭特原油 11月合約下跌1.52%至每桶42.01美元。

●黃金下跌

黃金周一小幅下跌，從美股期指來看，在結束美國勞動節假期重新開市後，美股將於周二進一步下跌。

紐約時間13:26，現貨金下跌0.2%至每英兩1,929.65美元，上周五上漲0.2%。現貨白銀持平，報26.90美元。白金上漲0.8%；鈀金上漲0.4%。

Oanda的高級市場分析師Jeffrey Halley 在報告中寫道：「黃金支撐區域目前在每英兩1,900美元至1,920美元之間。」「很明顯，黃金跌向1,930美元區域的過程中有很多買家，投資人在殺跌而不是追漲。」

德國商業銀行分析師Carsten Fritsch表示，上周股市的下跌「應該對黃金有利，因為一些資金可能會從股票轉向黃金，並使近期萎靡的ETF需求回升」。

●銅觸及兩年收盤高位

儘管中國8月銅進口量較前一個月創下的紀錄高峰有所下降，但仍是紀錄次高。

LME追蹤倉庫中的銅庫存連續18天下降，達到2005年以來最低水平。

LME銅期貨漲1.2%至每噸6,789美元，為2018年6月以來最高收盤價。

凱投宏觀分析師在一封電郵中稱：「8月中國大宗商品進口量仍然很高，反映了經濟活動的廣泛復甦」。

紐約 美股

延伸閱讀

沙烏地下調10月原油售價 油價下跌

我外銷陸、港、美 創新高

期貨商論壇／原油期 保守看待

金融市場不確定因素及美元走弱 推升黃金創歷史新高

相關新聞

全球第2慘！印度陷防疫與拚經濟兩難

根據美國約翰霍普金斯大學統計，印度七日擠下巴西成為全球新冠肺炎確診數第二多國家，僅次於美國。印度七日通報，過去廿四小時新...

南韓抵制日貨超成功 除了一項還是排隊買

拒買運動發起超過一年，南韓人抵制日貨的決心驚人，不買日本車就改買美國車，豐田（TOYOTA）獲利砍半，日本啤酒進口量狂跌八成。南韓便利商店龍頭GS25去年夏天嗅到風向改變策略，擴大進口商品的多元性，日本商口急速萎縮的同時，台灣商品銷售大幅成長。

英脫協議又生變 英鎊重貶

英國傳出打算推翻去年與歐盟敲定的脫歐協議部分條款，英相強生更揚言寧可放棄談判，也不會在核心原則上妥協，歐盟則強硬警告不能...

原油與黃金下跌 銅因陸需求仍強觸及兩年最高

原油價格周一跌破每桶40美元後繼續下跌。沙烏地阿拉伯調降10月原油銷售價格，因需求持續低於新冠疫情前的水平。黃金小跌，因...

軟銀狂買選擇權 嚇壞投資人

軟體銀行集團創辦人孫正義過去幾個月積極押注美國科技股衍生商品，引發投資人擔憂，軟銀7日股價大跌7%。雖然軟銀目前未實現獲...

日富豪投資股票 慘賠4,000萬美元

日本億萬富豪前澤友作坦承，在新冠肺炎疫情引發市場劇烈震盪之際，他因為投資股票而大虧44億日圓（4,140萬美元）。儘管這...

南韓仍高度倚賴日本半導體設備

南韓今年1到7月從日本的進口總額雖比去年同期少，但日本半導體設備進口金額卻激增近80%，凸顯日本去年7月實施出口限制措施...

美國投資人 轉進三族群

華爾街日報分析，美股這波多頭走勢從3月底展開以來，科技股顯然是領頭羊，那麼接下來可轉向哪些後勁強的類股？投資專家指出，接...

歐元勁升 衝擊企業獲利

歐元勁升被視為投資人對歐洲經濟復甦的信心投票，但對歐元區公司和股東來說未必是好消息；他們剛剛走過新冠疫情危機，就要承受企...

搶攻華為5G設備市占 三星拿下66億美元美電信大單

在中國大陸電信設備巨擘華為陷入困境之際，三星電子已獲得美國電信商威瑞森通訊公司（Verizon）的無線通訊設備訂單，價值...

巴隆：美中冷戰更加惡化

路透日前報導，美國政府正考慮將中國大陸中芯國際（SMIC）列入貿易黑名單。巴隆金融周刊（Barron's）分析，此舉將使...

防疫無效 無力感籠罩全印度

不久之前，印度經濟一片大好，上億人脫離貧窮，民眾期待過上中產階級生活，有朝一日趕上中國大陸。但如今新冠疫情已讓印度許多夢...

熱門新聞

捷克議長訪台後不承認台灣獨立 網酸：幾句話騙5條口罩生產線

「世上最孤獨大象」終可離開動物園 受困逾35年疏忽照顧滿身傷

川普在巴黎拒向美軍烈士致敬 卻把大使官邸藝術品打包回家

單親媽媽獨自撫養10個小孩 自白「我從沒用過保險套」

考進東大有多難？東大生：小四開始準備 總花費破千萬日幣

科威特人均GDP比台灣高 財長：10月後國家發不出薪水

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。