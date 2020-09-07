印度擬批准業者申請 手機出口額將達1,000億美元
印度經濟時報引述知情人士報導，一個獲授權的官員委員會已批准手機業者的提案，估計將從印度出口總價值約1,000億美元的手機，這些提案可望在本周提交內閣。
報導指出，這個委員會已批准所有業者申請、與獎勵計畫連結的生產提案，而這些提案估計將從印度出口總價值約1,000億美元的手機。
根據報導，這些提案來自蘋果公司供應商鴻海集團、和碩、緯創、三星電子、Karbonn、Lava及Dixon。
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