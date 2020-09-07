拒對美駐華記者延期記者證？陸外交部：完全不符合事實

外媒指出，大陸政府還沒有替至少3名駐華美國媒體記者的到期記者證續證，甚至稱大陸拒絕為美國媒體記者延期記者證，是對美方的對等回應，對此，大陸外交部7日表示，這完全不符合事實，美國媒體的記者證延期正在受理，且他們的採訪及生活均不受任何影響，趙立堅反批，美國對大陸媒體的政治打壓，才是到了歇斯底里的程度。

央視新聞報導，紐約時報、CNN等報導，美國國務院發言人近期發表聲明稱，大陸外交部日前通知美國駐華大使館，拒絕為美國媒體駐華記者延期記者證，有關做法是對美方的對等回應。

大陸外交部發言人趙立堅7日在例行記者會上回應表示，美國國務院發言人的說法完全不符合事實，事實上，包括CNN在內有關美國媒體的記者證延期都在受理中，在獲發新的記者證之前，相關記者在大陸的採訪報導及生活不會受到任何影響，也已經正式通知了美方。

趙立堅指出，一段時間以來，美國不斷升級對大陸媒體的政治打壓，已經到了歇斯底里的程度。2018年以來，美國無限期拖延甚至拒簽30名大陸記者的簽證，將大陸駐美媒體註冊為外國代理人，之後又列為外國使團，變相驅逐60名大陸駐美記者，將這些記者的簽證停留期削減至不超過90天。

而上述駐美國的中國媒體記者的簽證已於8月6日到期，他們早就依照要求向美方遞交了簽證延期申請，但美方至今尚未給任何一名中方記者延期簽證，使大陸駐美記者的工作和生活處於極大的不確定之中。

趙立堅說，美方相關行徑嚴重干擾大陸媒體在美開展正常報導活動，嚴重損害大陸媒體聲譽，嚴重干擾兩國之間正常的人文交流。美方一方面標榜新聞自由，另一方面卻歧視性地對待大陸媒體，甚至把大陸駐美記者當人質，向中方施壓，這暴露出美方所謂新聞自由的虛偽性，是赤裸裸的雙重標準和霸權欺淩。

他還說，中方始終表示，願在平等和相互尊重的基礎上，與美方解決兩國媒體記者問題，一直在與美方保持溝通和商談，即使在美方無差別地將中方駐美記者簽證縮短至3個月的狀況下，中方仍保持克制，至今仍未實施相關反制措施。

趙立堅指出，美國駐華媒體記者對上述事實是了解的，他們並不贊同美國政府出於政治目的打壓大陸媒體，打媒體戰，反對將兩國媒體當做博弈的棋子，美國政府如果真心關心美國記者，就應盡快為所有大陸記者延期簽證，而不是為了一些政客的政治私利，將兩國記者綁架為人質。

趙立堅再次敦促美方，要與中方相向而行，展現誠意，本著相互尊重，平等互惠的原則，盡快對中方正常合理要求作出回應，特別是為所有中方駐美記者正常延期簽證，如果美方一意孤行，錯上加錯，中方只能被迫作出必要正當反應，堅定維護自身正當權利。