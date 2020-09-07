美欲制裁中芯！專家：陸科技業迎艱難時期 美中恐雙輸

在美國威脅將中國大陸半導體大廠中芯國際（SMIC）列入制裁「實體清單」後，專家認為，隨著美國瞄準中國科技企業並阻止其獲得關鍵零組件，短期內中國將迎來「艱難時期」。

若中芯國際被列入制裁清單，購買美國製造半導體產品將受限制。中國近年雖努力提升自身半導體製造能力，但中芯國際等陸企生產線仍高度仰賴美國製設備。傑富瑞金融集團6日估計，中芯國際有4到5成設備來自美國。

管理顧問公司IMA Asia董事總經理馬丁7日向CNBC說，若中芯國際半導體生產能力因制裁而遭削弱，中國恐被迫向他國尋找半導體供應。「向其他地方尋找的問題在於，若前往歐洲或日本，這兩地企業在生產過程中的某個時候會用到美國機器，因此，他們恐遭到美國制裁行動波及。因此，中國需要做的是把整個供應鏈移回國內。」

他並表示，考量到中芯國際在晶片製造能力上仍遠遠落後於競爭對手，「他們將需要兩到三年時間度過這一難關，並把整個供應鏈移到中國」。

傑富瑞金融集團6日在研究報告指出示，禁止美國廠商向中芯國際等其他中國半導體廠出口半導體產品，將帶來雙輸局面。

分析師指出，中國是生產半導體設備的主要買家，在今年全球採購占比料將達24%左右。因此，中芯國際等陸企被列入黑名單，恐損及包含美國在內半導體設備廠商的利益。