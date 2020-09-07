石油業反其道而行 將生產更多塑膠

未來5年，塑膠產品將大幅增加！英國非營利機構研究發現，石油產業預計未來5年會投入生產更多塑膠商品，希望藉此減緩車輛電動化後對汽油需求減少所帶來的衝擊。不過，其衍生的環境成本卻需由大眾買單。

據《英國獨立報》報導，由於車輛將大量電動化後，讓汽油等燃料需求大幅下降，因此，大型石油公司已將目標轉向投資使用塑膠，希望再帶動該產業的成長，特別在開發中國家更是目標之一。

據了解，石油產業未來5年預計投資3,000億英鎊（約台幣11.9兆元）生產更多塑膠。對此，Carbon Tracker代表龐德表示，「論到塑膠，石油產業與社會需要之間存在巨大落差。」

去年調查28個國家後發現，7~8成民眾希望相關單位在回收廢棄物上能有所作為，包括禁止使用一次性塑膠以及要求製造者支付回收成本。日前歐盟計劃針對新塑膠每公噸課以800歐元的稅，用來支付回收與處理的環境成本，包括中國大陸等國家也在討論類似作法。

根據計算，生產每公噸塑膠會帶來1,000英鎊外部成本但並非由製造者承擔，如果沒有行動，預計到2040年，流進海洋的塑膠廢棄物也將會增加3倍，而且生產每公噸塑膠會釋出2倍多的二氧化碳。因此，如果石油產業如期生產預計的塑膠量，塑膠污染將倍增至3.5兆噸之譜。

據《合眾國際社》報導，這次報告也指出，目前生產的塑膠中，36%只使用一次，4成最終會污染環境，不到1成的塑膠會被回收。因此，龐德指出，「石油產業已經污染70年都沒有受到處罰，但是現在必須以任何必要的方式讓它們付出代價。」

由於中國已表示將在2022年全面禁止使用一次性塑膠，歐盟今年夏天也提議，將針對未回收塑膠廢棄物，每公噸課以944美元的稅負。

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