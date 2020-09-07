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紐約油價跌破40美元後再跌 沙國大砍對亞洲官訂售價

經濟日報 / 編譯劉忠勇 ／綜合外電
需求不穩，沙國調降出口油價。圖／經濟日報
需求不穩，沙國調降出口油價。圖／經濟日報

國際油價跌破每桶40美元後，今天（周一）加大頹勢。全球最大石油出口國沙烏地阿拉伯調降10月原油官方售價（OSP），汽車暑期用油高峰開始緩和，全球多國需求也受新冠肺炎疫情影響，依然欲振乏力。

紐約原油期貨今天在亞洲交易下跌1%，沙烏地阿拉伯國家石油公司（ARAMCO）5日調降10月銷往所有地區的阿拉伯輕質原油OSP，銷往主要市場亞洲的價格調降1.4美元/桶，降幅大於預期，反映亞洲石油需求出現鬆動 。

紐約油價指標西德州中級原油（WTI）上周大跌7.5%，創下6月來最大單周跌幅，反映需求不穩，美股崩跌。

WTI 10月交割期貨跌1%至39.39美元。布蘭特原油11月交割期貨跌0.8%至42.31美元。

華僑銀行經濟研究員 Howie Lee表示，油價早該降價，柴油在內的主要燃料利潤薄弱，都是潛在的隱憂。油價若出現反彈，「只要原油庫存偏高，都會面臨阻力」。

油價 沙烏地阿拉伯 紐約 原油價格

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需求不穩 沙國調降出口油價

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