紐約油價跌破40美元後再跌 沙國大砍對亞洲官訂售價

太久之前，印度經濟一片大好，數千萬或上億人脫離貧窮，出現一個個現代超級大城市，民眾期待過上中產階級生活，有朝一日趕上區域政經強權中國大陸。但如今新冠疫情已讓印度的許多夢想破滅，無力感正悄悄籠罩全國。

2020-09-07 05:18