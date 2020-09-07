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美股可能再跌 科技股策略師說守「三天規律」

經濟日報 / 編譯 劉忠勇 ／綜合外電
那斯達克100指數大跌兩日下跌尚未跌破50日均線。圖／擷自彭博
那斯達克100指數大跌兩日下跌尚未跌破50日均線。圖／擷自彭博

從以往下跌紀錄來看，美國股市可能至少再跌一天，這是Fundstrat Global顧問公司的看法。

標普500指數上周最後兩個交易日跌逾4.3%，不過仍較3月因新冠肺炎疫情恐慌而跌到的谷底上漲了53%。Fundstrat Global顧問公司技術策略師 Robert Sluymer認為，鑒於跌深如此，再加上有三天勞工節假期，美股有可能進一步下跌。

Sluymer在報告中寫道：「出現"三天規律"不會令人意外，暴跌經常要花三天來消除恐慌。」

那斯達克100指數期貨今天上午在亞洲交易一度下跌2.1%。

美股連二日崩跌，正好發生在罕見波動急升、大型股表現出色、選擇權交易量異常爆大量這三股勢力同步出現之後。不少策略師認為，這種情況是在排除泡沫，而非長期下跌的序曲。Sluymer 也認為，美股這兩天下跌只是良性的整理。

Sundial Capital Research 創辦人 Jason Goepfert 表示，那斯達克特別容易自高峰急跌。他周五發布報告警告，那斯達克若處於頂點，未來幾周不無可能出現直線下跌的走勢。

美股 新冠肺炎 疫情 標普

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