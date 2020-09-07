馬斯克弟上周在高點賣出特斯拉股票 賺逾800萬美元

財經網站MarketWatch報導，特斯拉執行長馬斯克的弟弟，金巴爾·馬斯克（Kimbal Musk），本周靠特斯拉股票賺進超過800萬美元，因他行使選擇權買進股票，而此前兩天先以其支付價格的6.5倍在市場賣出。

特斯拉董事之一金巴爾掌握的時機恰到好處--他上周二賣股，有一部分賣在上周一創紀錄收盤價498.32美元之上。

根據MarketWatch計算其申報資料，金巴爾9月1日賣出36,375張特斯拉股價，加權平均價格約482.59美元。申報資料顯示他分多筆賣出，價格自約471.33到約502.01美元之間不等。

特斯拉股票上周二一開盤就飆到日內高點502.49美元 ，紐約時間上午10時左右跌至日內低點470.51美元，但在大約10時30分回升至502.28美元。金巴爾的股票很可能是在這1個小時內分批賣出。該股當日後來逐步下滑至收黑在475.05美元。

9月3日，申報資料顯示金巴爾買進20,375張特斯拉股票，價格是74.17美元，這是他2020年2月20日訂定的交易計畫的一部分。

就9月1日賣出、兩日後買入的20,375張特斯拉股票而言，金巴爾估計賺進832萬美元。如果他以現今市價買回另外16,000張賣出的特斯股票，還可以再多賺上百萬美元。

金巴爾是連鎖餐廳the kitchen的共同創辦人，2004年4月起進入特斯拉董事會，是董事會的薪酬、公司治理和資訊揭露控管委員會成員之一。他2019年的董事薪酬是2萬美元，以現金費用的形式給付。

根據申報資料，在本周的買賣交易後，金巴爾仍擁有638,240張特斯拉股票，以上周五收盤價計算，價值將近2.68億美元。

特斯拉股票周五盤中一度大跌達8.6%，終場上漲2.8%至418.32美元，雖然終止連三天的跌勢，仍比周一收盤價重挫16.1%。不過，僅管回檔，這支股票今年來仍飆漲400%，相較下，標普500僅上漲6.1%。