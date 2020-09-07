台積電上周五跌2.8% 跌幅甚於在台交易股價

台積電ADR（TSM）上周五跌2.8%，收78.91美元，較台北交易股票溢價為8.1%。

美股上周因科技股遭拋售下挫，標普500指數和那斯達克綜合指數連五周的漲勢也就此告一段落。美股今逢勞工節休假一日。

美股三大指數4日大幅震盪過後收斂跌幅，市值稱霸美企的蘋果一度大跌8.3%，收盤轉而微漲0.1%，也幫助美股收復部分失土。道瓊工業指數4日收盤跌159點，一周來跌1.8%。標普500和那指各跌0.8%和1.3%，周線各跌2.3%和3.3%。

台積電ADR上周五跌2.8%，費城半導體指數跌1.9%，周線則各跌1.9%與2.3%。

台灣加權股價指數上周五跌120.02點收12,637.95點。台積電（2330）跌 1.6%，收429.00元。

以下是台股ADR各股溢價率／折價率

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 58.34 +0.51 59.50 -1.95

中華電 CHT 107.30 -0.25 108.50 -1.10

台積電 TSM 463.83 -2.80 429.00 8.12

聯電 UMC 20.93 +2.30 21.45 -2.44

*註：匯率依據紐約時間下午6:30的彭博報價