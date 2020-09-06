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美企以有薪假鼓勵員工協助選務 要25萬人來35萬

經濟日報 / 編譯易起宇／綜合外電

美國許多大企業透過提供員工有薪假等方式，鼓勵員工擔任今年總統大選的選務志工，一方面協助解決全國性的民調人員短缺問題，同時也給予員工參與公眾事務的機會。

非黨派團體Civil Alliance發起的活動Power the Polls，目的是為各投票所募集選務人員，已吸引星巴克和戶外運動服飾廠商Patagonia等逾70家企業加入。該團體日前表示，這項活動已透過合夥企業募集到逾35萬名志工，超過目標的25萬人。

選務專家估計，今年由於新冠肺炎疫情，可能讓更多年長者不出門，導致選務人員不足，因此今年大選將需要46萬名選務人員。據Pew研究中心報告，美國2018年國會期中選舉近60%選務人員為60歲以上，近30%為70歲以上。

由於今年大選的登記選民人數創歷史新低，投票期間又比往年長，維權人士已要求美國企業幫助提振今年選舉的投票率

美國在民眾投票權的行使方面落後多數已高度開發的民主國家。據Workplace Fairness，約半數州規定企業需給員工有薪假，員工才有辦法去投票。據Pew研究，即使是在國會期中選舉投票率創百年最高紀錄的2018年，也只有半數選民投票。

Patagonia在2018年夏季發起企業聯盟Time To Vote，鼓勵企業給予員工有薪假投票，2018年期中選舉時成功號召了約400家企業加入，現在的陣容則已擴大到逾800家企業。

Patagonia發言人肯娜表示，美國企業間正逐漸有種共識，認為企業應要在照顧自己的社群上扮演角色。「許多美國人仍不投票，但今年選情可能頗為複雜，我們認為民間企業可在當中扮演有意義的角色。」

投票率 新冠肺炎

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