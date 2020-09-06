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軟銀鯨吞40億美股 被指泡沫慘跌主因

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導
財經界針對美股慘跌找戰犯，日本軟體銀行遭爆過去1個月來鯨吞價值40億美元的美國科技股選擇權，恐是是美股泡沫元兇。（photo by Pikist）
財經界針對美股慘跌找戰犯，日本軟體銀行遭爆過去1個月來鯨吞價值40億美元的美國科技股選擇權，恐是是美股泡沫元兇。（photo by Pikist）

「那斯達克巨鯨」軟銀，竟是美股泡沫元兇？財經界針對美股慘跌找戰犯，日本軟體銀行（SoftBank）遭爆過去1個月來鯨吞價值40億美元的美國科技股選擇權，導致與這些選擇權連動的個股交易大爆量，為科技股漲勢火上加油；但據悉，軟銀可能也在3日和4日美股大跌時受到重創。

軟銀本以1,000億美元的願景基金（Vision Fund）聞名，專注於投資新創企業；金融服務機構Bleakley Advisory Group投資長布克瓦不解表示，「軟銀應該是一間眼光放遠的投資公司，而這種短線操作讓它看起來像是避險基金。」創業投資人麥克納米也表達不安，「若此事為真，代表股價與基本面脫鉤的跡象更為鮮明。」

軟銀操作危險賭注

根據《金融時報》報導，專家先前就已指出，近幾週來押注選擇權活動旺盛，一旦行情大幅回檔，市場可能摔得更重。那斯達克綜合指數連兩天下挫，3日暴跌5%，4日再跌1.3%。而軟銀投資基金買進的可能是買進買權，這讓持有人有權利（但無義務）在某個截止日之前，以某個價位買進特定股數。

「軟銀這種操作，是對市場『危險的』押注。」一名投資銀行員形容。由於軟銀購買的選擇權數量龐大，使大型科技股和美股整體漲勢顯得更活躍。而買進大量選擇權，也讓交易對手方銀行被迫要買進股票來避險。這說明「恐慌指數」（VIX）為何會與美股同步走高，這意味著，若行情突然大幅拉回時，股市將更脆弱。

股價與基本面脫鉤

根據《福斯財經》報導，軟銀春季買進將近40億美元亞馬遜、微軟、Netflix股票，外加特斯拉股權，另買進與價值約500億美元個別股票連動的選擇權。有銀行員對此擔憂說，若是股市跌勢加大、拖長，這種操作策略造成的傷害更大，跌勢也可能又急又猛。

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