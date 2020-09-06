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澳經濟因疫重摔 勞動市場結構須改變

台灣醒報 / 記者宋秉謙╱台北報導
澳洲因疫打擊，各項產業與勞動市場都慘遭痛打，連過往前景很強悍的澳航都撐不住，經濟專家警告，澳洲恐走向30年前的經濟大蕭條。(photo from Wikimedia)
澳洲因疫打擊，各項產業與勞動市場都慘遭痛打，連過往前景很強悍的澳航都撐不住，經濟專家警告，澳洲恐走向30年前的經濟大蕭條。(photo from Wikimedia)

經濟學者警告，澳洲恐因疫打擊重演如30年前的經濟大蕭條，勞動市場結構的轉變客不容緩！疫情重挫全球旅遊業與服務業，澳洲職業中心主任斯坦福表示，連2年前打破利潤紀錄的澳航都迎來史上最慘的虧損，選擇在上個月裁掉數千員工，其餘產業更難苦撐，加上近年來數據，製造業、服務業勞動力都有下滑的趨勢，人力轉型為高技能工作的步伐更顯必然。

澳洲經濟恐走向大蕭條

疫情打擊全球旅遊、服務業，過往被視為澳洲很穩定、前景被看好的澳航都不算是鐵飯碗，2年前雖寫下創紀錄的收益，但今年也扛不住疫情，上個月裁掉數千名員工，競爭對手維澳航空更直接宣告破產。對此，澳洲職業中心主任斯坦福擔憂表示，連澳航等產業都敵不過疫情重創，澳洲經濟恐全面加速進入大蕭條。

根據《衛報》分析報導，澳洲勞動市場有大部分都是從事製造業與服務業，而當前疫情打擊，服務業等包含飯店、酒吧、航空在看不到短期復甦可能，會持續減少勞動力支出，這類的工作崗位只降不升。

事實上，據墨爾本大學經濟學者包蘭德表示，疫情只不過是把澳洲經濟和勞動市場問題「加速提前」而已，他引用澳洲統計局數據說道，澳洲近年來的製造業勞動佔比急速下滑，從70年代的20%以上銳減至7%，多數勞動都轉往自動化，而這不是單一例子，低技能需求的工作如零售批發業等也都劇烈下滑。

勞動市場轉型是轉機

諮詢公司專家惠勒表示，在疫情大流行之前，澳洲工人面臨的挑戰就逐漸浮上檯面，他們的生產力、技術水準，都還停留在上個時代的職能標準，都將被淘汰掉，只是還沒那麼快。卻因疫情全面痛打各項產業，讓本來衰退不顯著的其餘產業（服務業等）也受重創，才讓澳洲勞動結構、產業議題更被重視。

但關上一道門，就會有新開的一扇窗，疫情對澳洲帶來的不只有壞處。學者包蘭德就提醒，澳洲的勞動結構轉型很關鍵，因應傳統勞動需求銳減，就會有新興的產業人力需求增長，例如在疫情之後，當局看出澳洲的醫療保健領域人才需求劇烈增長，此外，麥肯錫去年的報告提到，澳洲的商業管理、藝術、新創等領域的工作需求都提升。

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澳洲 疫情

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