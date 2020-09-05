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就業好轉 美非農失業率跌破10%

經濟日報 / 編譯任中原／綜合外電

美國8月非農業就業人數新增近140萬人，為連續第四個月增加，略遜於7月的結果，但比市場預估稍好；失業率也意外降至個位數，為疫情爆發以來首度跌破10%，主要靠政府部門的臨時僱用人數激增。整體情況顯示就業市場維持漸進式改善，為經濟復甦帶來希望，但速度還不夠快。

美國勞工部4日公布，上月非農就業人口再增137.1萬人，多於市場預期；失業率驟降到8.4%，遠低於7月時的10.2%，也低於市場預期的9.8%，不過政府部門的貢獻不小。

經濟學者指出，就業連續四個月改善，但8月與7月回升人數比5、6月明顯減少，美國失業情況正在經歷一段緩降期。可喜的是，儘管7、8月新冠肺炎疫情一度升高，且兩黨對立使政府擴大支出計畫受阻，但就業仍穩定增加，顯示經濟有望持續復甦。

8月民間部門就業增加102.7萬人，低於市場預估的132.5萬人。各產業就業普遍增加，其中零售業增加24.9萬人、倉儲業增加7.8萬人。

失業率 疫情

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