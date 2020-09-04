科技股震天殺聲再起 那斯達克兩天恐跌逾千點

安倍晉三2012年底回鍋擔任日本首相時，懷抱讓日本再度偉大並破除「通縮心態」的雄心壯志。從某些方面來看，「安倍經濟學」的三箭— 貨幣刺激、財政刺激與經濟改革—確實有些成效，在2013年至2019年帶動一波就業榮景，增加了550萬個工作機會。

2020-09-04 18:46