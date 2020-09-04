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科技股震天殺聲再起 那斯達克兩天恐跌逾千點

經濟日報 / 編譯廖玉玲／綜合外電
美股4日開高走低，科技股震天殺聲再起。 美聯社
美股4日開高走低，科技股震天殺聲再起。 美聯社

美股4日開高後走低，科技股賣壓再起，壓得市場喘不過氣，那斯達克綜合指數邁向兩天來蒸發逾千點的慘況。

美國勞工部4日公布的8月就業報告整體而言優於市場預期，激勵美股早盤開高，道瓊指數一度漲逾200點，標普500與那斯達克綜合指數盤初也漲約0.6%。但此利多效應支撐沒多久，開盤約十分鐘後那斯達克率先翻黑，標普500和道瓊指數隨後也不支倒地，且跌幅不斷擴大。

那斯達克綜合指數3日收盤大跌近600點，4日早盤再跌逾400點，如果收盤時跌勢未收斂，等於兩天總計跌超過1,000點。

蘋果、臉書、亞馬遜和微軟四大天王跌幅都超過4%，台積電ADR跌幅一度擴大到3.7%，高通、超微、輝達等半導體類股也都中箭落馬；特斯拉跌逾6%。

美股恐慌指數VIX，4日午盤前漲逾6.5%，升抵35.7，是近三個月高點。

DXY美元指數目前報93.16，上漲0.45%；西德州原油期貨稍早一度跌3.5%，報每桶39.92美元，為一個月來首度跌破40美元。

美股 標普 半導體

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