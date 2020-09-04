美國8月就業改善 但回升速度趨緩

美國8月非農業就業人數再增137.1萬人，增加人數略少於7月的173.4萬人，但比市場預估的135萬人稍好，主要是靠政府部門的臨時雇用人數激增，並帶動失業率下降逾1個百分點；整體情況顯示就業市場維持漸進式改善，但速度還不夠快。

就業報告各項主要數據如下：

1.6、7兩月非農業就業人數共下修3.9萬人。

2.8月民間部門就業增加102.7萬人，增加人數比7月時的148.1萬人明顯減少，也低於預估的132.5萬人，其中製造業增加2.9萬人；就業增加大部分是由於原先遭到暫時解雇及放無薪假的員工，被企業陸續召回。另外政府實施人口普查，共雇用23.8萬名臨時人員，否則整體就業人數會難看得多。

3.平均時薪月升0.4%，比市場預估的0%及7月的0.1%都好；時薪年升4.7%，與7月修正後的升幅相同，高於市場預估的4.5%。平均每人每周工時為34.6小時，比7月及市場的34.5小時稍佳。

4.失業率大幅下降到8.4%，遠低於七月時的10.2%，也低於市場預期的9.8%，不過政府部門的貢獻不小。

5.勞動參與率上升0.3個百分點，為61.7%，但略低於預估的61.8%；低度就業率從16.5%降到14.2%，顯示全職工作人數增加。

經濟學者指出，就業連續四個月改善，但8月與7月的回升人數比5、6月明顯減少，因此美國失業情況正在經歷一段緩降期，而且先是舊員工復職。