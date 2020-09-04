伊爾艾朗：美股很可能再跌10%

在美股3日重挫、締造近幾個月最大跌幅後，安聯集團（Allianz）首席經濟顧問伊爾艾朗表示，如果投資人態度轉變，股市可能會跌入修正區域。

伊爾艾朗接受財經媒體CNBC訪問時說，拜聯準會（Fed）刺激措施所賜，投資人相信流動性會推升股市，並且逢低買進，但這種心態將在未來幾天備受考驗，因為市場開始回歸基本面，「市場將陷入拉鋸，也將顯現出投資人的本性」。

他認為，若市場心態即將轉變，投資人應留意股市回檔，「美股很可能輕易地再跌10%......如果投資人開始思考基本面」。他也說，「如果（投資人的）心態轉變是從技術面轉向基本面，那市場還有得跌」，「但心態是否改變仍待觀察」。

不過，伊爾艾朗說，以目前水準來看，市場不只已和美國經濟脫鉤，跟VIX恐慌指數、美國公債，以及高收益債市場之間也都已脫鉤，

若以基本面研判市場走勢，投資人將被迫考慮到美國經濟的危急狀態，因為企業破產潮即將湧現。他在將近一個月前就警告，大規模的企業破產潮將擊墜股市。

伊爾艾朗3日說，如果當前市場型態為流動性驅動格局，那麼思考重點就是市場價位的相對水準，這也是目前為止的情況，但若市場處於以基本面為主的格局，那麼答案就是，投資人不該為僅溫和改善、且破產水準持續上升的經濟埋單。