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大型開發中國家遭疫情蹂躪 無力印鈔救市

經濟日報 / 編譯季晶晶/ 綜合外電
印度防疫限制措施使得數百萬移工丟了工作。美聯社
印度防疫限制措施使得數百萬移工丟了工作。美聯社

印度、墨西哥和巴西等全球最大的幾個開發中國家正面臨有史以來最嚴重的經濟萎縮，數千萬人丟工作，對抗貧窮的努力受到重創。

華爾街日報報導，開發中國家自大蕭條以來沒有感受過這種痛苦。4-6月間，印度的經濟與一年前相比，萎縮近四分之一，達23.9%，這是自1996年有單季數據以來最糟。同一時期，秘魯、墨西哥、巴西和土耳其的經濟也分別萎縮32%、18.9%、11%和9.5%。

儘管疫情在較富裕國家造成類似的經濟傷害，但對開發中國家的影響有兩個關鍵不同點：首先，許多開發中國家的疫情持續失速。印度有全球最高的單日確診病例數，而死亡病例最多的前十名裡，僅美國是富裕國家。疫情拖愈久，經濟痛苦期愈長。

其次，開發中國家可花在保護勞工和企業免於經濟衝擊的資源較少。富裕國家可以乾月脆印鈔或以較低的成本舉債，但開發中國家這樣做可能引發貨幣貶值，創造更多的經濟不穩定性。

Inter-American Development Bank首席經濟學家Eric Parrado說：「平均而言，已開發國家和新興市場今年的經濟萎縮不會有太大不同。但最大差異與就業有關，開發中國家比較沒有能力支持勞工。」他說，疫情在拉丁美洲已造成近2,650萬個工作流失。

巴西總統巴索納洛的右翼政府展開巴西史上最大紓困方案，發給個人每月100美元，家庭200美元，但遠低於美國政府在失業救濟之外，還加發給失業勞工每周600美元--一個月2,400多美元。

許多開發中國家的封鎖措施，阻止病毒傳播不如富裕國家有效，部分原因是很多人沒有儲蓄，負擔不起停工。

相對於歐洲經濟體在解除大部分今夏實施的限制措施後開始復甦，印度和南美大部分地區的病例和死亡案例仍持續攀升。秘魯、哥倫比亞和阿根廷都延長旅遊和其他限制。

封鎖措施讓數千萬移工丟工作，大部分返鄉回家。這造成雙重打擊：他們出外賺來養家活口的錢沒了，還協助將病毒由城市散播到鄉村。

以病毒傳播比其他國家都要快的印度來說，雖然經濟在放寬封鎖措施後慢慢回升，但勞工不太可能回到城被工作，因為疫情仍未趨緩，企業和消費者都持續刪減開支。

開發中國家 失業

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