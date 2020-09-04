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科技股暴跌 科技富豪財富一夕蒸發440億美元

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電
根據彭博億萬富豪指數，貝佐斯身價在3日縮水90億美元，損失最慘重。路透
根據彭博億萬富豪指數，貝佐斯身價在3日縮水90億美元，損失最慘重。路透

科技股漲勢近來帶領科技業億萬富豪的身價水漲船高，但隨著科技股3日終場大跌，導致前十大科技富豪的身家同步縮水。

財富排行前十名的科技業億萬富豪，個人淨值總和在3日蒸發440億美元，美股崩跌至近三個月來最低點，主要因投資人擔憂市值有泡沫之虞。

根據彭博億萬富豪指數，亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯身價縮水90億美元，損失最慘重，亞馬遜股價重挫至6月以來最低。馬斯克的個人淨值蒸發85億美元，特斯拉連三日下挫，已逼近空頭領域。

這些富豪的財富縮水，凸顯帳面財富曇花一現的本質， 尤其是股市位居高點之際，不過股市此時似乎與經濟現實面脫節。

即使新冠肺炎疫情為全球經濟帶來前所未見的痛苦，迫使企業紛紛裁員及造成飢荒問題惡化，但有幾名富豪8月的財富增長速度相當驚人。

馬斯克和臉書執行長祖克伯皆已加入百億美元富豪俱樂部，他們的個人財富穩健增加，在一日內大增逾40億美元，受惠於特斯拉和臉書股價先前持續飆漲。

科技業億萬富豪的財富損失排行億萬富豪 損失金額（億美元）1. 貝佐斯 902. 蓋茲 293. 祖克伯 424. 馬斯克 85來源：彭博
科技業億萬富豪的財富損失排行億萬富豪 損失金額（億美元）1. 貝佐斯 902. 蓋茲 293. 祖克伯 424. 馬斯克 85來源：彭博

馬斯克 特斯拉 新冠肺炎

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