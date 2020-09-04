鈀金觸五個月高點 紐約原油跌至1個月最低；鎳價回落
鈀金價格攀升至4月以來最高價位，鈀礦業者預料市場供應會繼續緊張，且中國的汽車銷量上升。WTI原油期貨跌至近1個月最低。鎳價引領多數基本金屬走低。以下是整理自彭博的商品行情：
●鈀金觸及五個月高點
在南非、辛巴威和加拿大經營礦山的因帕拉白金控股有限公司周四表示，預計今年鈀和銠的供應短缺現象將繼續。此外，根據中國汽車工業協會的初步數據，上個月中國汽車銷量成長11％。
黃金價格走低，因為美國經濟數據好壞參半。
現貨鈀金一度上漲6％，至每英兩2,382.68美元，為4月1日以來最高，紐約時間下午2:21，報2,291.58美元。紐約商業交易所12月交割的鈀金上漲2.4％，收於每英兩2,321.60美元。
●WTI期貨跌至近1個月最低
WTI原油期貨周四下跌0.3%。隨著美股創下近3個月來最大跌幅，投資人的風險偏好降溫。
伊拉克表示，該國可能尋求將按照OPEC+協議執行額外減產的時間延後兩個月。不過，WTI原油期貨盤中縮小跌幅，從200日移動均線的關鍵技術支撐位反彈，守住40美元關口。
10月交割的WTI原油期貨下跌14美分，結算價報每桶41.37美元。11月交割的布倫特原油期貨下跌36美分，結算價報每桶44.07美元。
●鎳價從10個月高位回落
倫敦金屬交易所（LME）期鎳一度重挫4.4%至每噸15,010美元，收於每噸15,095美元。 鎳價本季大漲，受經濟復甦預期刺激，但有跡象顯示需求反彈將會有波折。
凱投宏觀助理大宗商品經濟學家Kieran Clancy表示，「當鎳的表現遠勝於其他基本金屬時，大概是由於額外的投機興趣提振，現在看來後者似乎正在消退」。
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