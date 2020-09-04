日圓和瑞郎兌美元微升 美股遭拋售提振避險吸引力

日圓和瑞郎兌美元周四下午走強，美國股市遭拋售促使投資人買入避險貨幣。

蘋果、亞馬遜、微軟和谷歌母公司Alphabet暴跌，帶動美股下殺。美元兌日圓跌0.1%，美元兌瑞郎跌0.2%，報0.909瑞郎。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）跌0.1%至92.739。

Action Economics的分析師指出，美股急跌以及美債收益率下降重壓美元兌日圓。

美國勞工部的一份報告顯示，上周初請失業金人數降幅超預期，但仍處於非常高的水準，這是勞動市場復甦已失去動能的多個跡象之一，因新冠大流行仍在持續，而政府支持已經到期。一些分析師認為，季節性調整可能放大降幅。

BMO Capital Markets美國利率策略主管Ian Lyngen說：「季節性調整問題意味著我們目前無法真正將初請失業金人數與之前的數據進行比較。」

歐元兌美元持平於1.1857；一度下跌0.6％至1.1789。歐洲央行委員Philip Lane周四表示，歐洲央行並未將匯率作為目標，但歐元兌美元匯率的確重要。在他講話之後，歐元兌美元匯率從兩年高點回落。