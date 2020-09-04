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台積電ADR抗跌 較台股溢價仍高達9.5%

經濟日報 / 編譯 劉忠勇 ／綜合外電

台積電ADR（TSM）周四跌1.2%，收81.18美元，較台北交易股票溢價為9.5%。費城半導體指數大跌5.7%。

美國股市創下近三個月最大跌幅，原本高漲的科技股賣壓湧現，不僅道瓊工業指數重挫逾800點，那斯達克綜合指數更崩跌多達5%。

紐約時間下午4:00收盤，道瓊工業數跌 807.77點，跌幅2.8%，收28,292.73點。標普500指數大跌3.5%，報3,455.06點。那斯達克綜合指數大跌近5.0%，收在11,458.10點。費城半導體指數跌5.7%。輝達（Nvidia）崩跌9.8%，超微大跌8.5%，高通和博通均下跌5%以上，而英特爾下跌超過3%。

台灣加權股價指數昨天上漲58.47點收12,757.97點。台積電漲0.7%，收436.00元。

以下是台股ADR各股溢價率／折價率

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 58.06 -4.36 60.30 -3.71

中華電 CHT 107.07 -0.63 109.00 -1.77

台積電 TSM 477.31 -1.20 436.00 9.47

聯電 UMC 20.46 -4.40 21.55 -5.05

*註：匯率依據紐約時間下午6:30的彭博報價

台積電 半導體 紐約

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