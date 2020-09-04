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科技股翻船！道瓊重挫逾800點、那指跌近5%

3月就知國家隊賣陸口罩 陳時中還瞞了多少事？

道瓊重挫800點 費半狂跌5.7% 疑肇因陸晶片政策啟恐慌

經濟日報 / 編譯 劉忠勇 ／綜合外電
美股周四不明就理崩跌，疑慮與美中關係變化有關。歐新社
美股周四不明就理崩跌，疑慮與美中關係變化有關。歐新社

美國股市創下近三個月最大跌幅，原本高漲的科技股賣壓湧現，不僅道瓊工業指數重挫逾800點，那斯達克綜合指數更崩跌多達5%。

蘋果、微軟、亞馬遜和Facebook全都大跌，標普500指數從歷史高位回落，跌幅超過3.5%，為6月初以來最大跌幅。全球股市正在從前所未有的高位大舉撤退，因為隨著疫情繼續肆虐，投資人質疑如此高價位的合理性。

紐約時間下午4:00收盤，道瓊工業數跌 807.77點，跌幅2.8%，收28,292.73點。標普500指數大跌3.5%，報3,455.06點。那斯達克綜合指數大跌近5.0%，收在11,458.10點。費城半導體指數跌5.7%。

半導體股大跌，可能因中國政府的一項政策轉變。有報導說，中國正在規劃制定一套全面的新政策，以發展本國的半導體產業，並因應川普政府的限制。周四的下跌導致費城半導體指數的總市值縮水約1,000億美元。

雖然周四的數據顯示上周的首次申領失業救濟人數下降，但在標普500指數自3月低點上漲60%之後，美國投資a 可能需要經濟全面復甦的證據。有「恐慌指標」之稱的標普500指數預期波動性的CBOE波動率指數升至6月以來最高水準；比特幣下跌多達7.6%。

John Hancock投資管理首席投資策略師 Emily Roland說：「美股這兩個月根本不甩這麼多利空，如今距選舉還有60天，這可能是投資人開始害怕的領域。」她指出，當天的經濟數據還不錯，美股應有能力繼續上漲。

據Bespoke投資集團數據，那斯達克綜合指數創下自歷史新高回落的史上第三大跌幅。

Boston Private基金經理人 Sebastian Leburn 認為，這是下跌只是自科技股轉移的「類股輪動」，並未出現全面崩跌的現象。

那斯達克另一重要成份股特斯拉崩跌9%，連續三日下跌。輝達（Nvidia）崩跌9.8%，超微大跌8.5%，高通和博通均下跌5%以上，而英特爾下跌超過3%。 National Securities Corp.首席市場策略師Arthur Hogan說，「如果你現在問我8月大部分時間裡我最大的擔心是什麼，那就是美中之間日益緊張的局勢。」「無關所謂的第一階段貿易談判和中國購買更多美國農產品，更加事關我們實際正在做的事：我們正在啟動一場科技冷戰。」

半導體 標普 美股

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